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17 липня, 13:06
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Роботу довелося зупинити: Росія масовано атакує газовий об'єкт Нафтогазу

Ірина Гайдук

Росія продовжує активно обстрілювати газову інфраструктуру України. З самого ранку п'ятниці, 17 липня, окупанти б'ють по об'єкту газовидобутку на Харківщині.

Що відомо про наслідки атаки

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Через тривалий масований обстріл роботу на газовому підприємстві довелося зупинити. 

Заради безпеки співробітники об'єкта перейшли в укриття. 

Вчасно вжиті заходи допомогли зберегти життя та здоров'я людей. За словами компанії, ніхто з персоналу не постраждав.

Водночас наслідки ударів для самого об'єкта поки у Нафтогазі не називають, оскільки безпекова ситуація не дозволяє обстежити територію. 

Наразі визначити ступінь і масштаб руйнувань неможливо. Загроза повторних ударів зберігається, 
– пояснили в Нафтогазі. 

Сьогоднішній обстріл об'єкта газовидобутку на Харківщині став вже 250-ю атакою ворога на підприємства Нафтогазу від початку 2026 року. 

Таким чином, російська армія намагається повністю вивести з ладу український газовидобуток і завдати якомога більше пошкоджень критичній інфраструктурі України до майбутнього опалювального сезону. 

Особливо від атак ворога страждають прикордонні та прифронтові області, зокрема Харківщина. Лише нещодавно, 6 липня, Росія масовано атакувала кілька об'єктів газовидобутку у регіоні. Тоді теж довелося зупинити  роботу підприємства. 

Унаслідок удару на одному з об’єктів виникла пожежа. На жаль, постраждав один працівник.

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