Роботу довелося зупинити: Росія масовано атакує газовий об'єкт Нафтогазу
Росія продовжує активно обстрілювати газову інфраструктуру України. З самого ранку п'ятниці, 17 липня, окупанти б'ють по об'єкту газовидобутку на Харківщині.
Що відомо про наслідки атаки
Ворог атакує об'єкт великою кількістю дронів, розповіли в Нафтогазі.
Через тривалий масований обстріл роботу на газовому підприємстві довелося зупинити.
Заради безпеки співробітники об'єкта перейшли в укриття.
Вчасно вжиті заходи допомогли зберегти життя та здоров'я людей. За словами компанії, ніхто з персоналу не постраждав.
Водночас наслідки ударів для самого об'єкта поки у Нафтогазі не називають, оскільки безпекова ситуація не дозволяє обстежити територію.
Наразі визначити ступінь і масштаб руйнувань неможливо. Загроза повторних ударів зберігається,
– пояснили в Нафтогазі.
Сьогоднішній обстріл об'єкта газовидобутку на Харківщині став вже 250-ю атакою ворога на підприємства Нафтогазу від початку 2026 року.
Таким чином, російська армія намагається повністю вивести з ладу український газовидобуток і завдати якомога більше пошкоджень критичній інфраструктурі України до майбутнього опалювального сезону.
Особливо від атак ворога страждають прикордонні та прифронтові області, зокрема Харківщина. Лише нещодавно, 6 липня, Росія масовано атакувала кілька об'єктів газовидобутку у регіоні. Тоді теж довелося зупинити роботу підприємства.
Унаслідок удару на одному з об’єктів виникла пожежа. На жаль, постраждав один працівник.