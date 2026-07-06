Що відомо про атаку росіян на Нафтогаз
Внаслідок атаки постраждав один працівник, про що повідомили у Нафтогазі.
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Його вже надали домедичну допомогу. Наразі працівник компанії госпіталізований.
Водночас через деякий час росіяни завдали повторного удару. Ворог намагвся спричинити ще більші руйнування.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Ворожий обстріл триває, персонал знаходиться в укритті,
– додали у Нафтогазі.
Оцінка наслідків буде проведена. Але лише після відбою повітряної тривоги в регіоні.
Зокрема, роботу атакованого об’єкта сьаном на зараз зупинено.
Наразі ворог постійно атакує об’єкти компанії. Однак, ціллю росіян є не лише Нафтогаз. Також удари завдаються по енергетиці, заправкам, цивільних будівлях тощо.