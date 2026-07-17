Що відомо про наслідки атаки

Ворог атакує об'єкт великою кількістю дронів, розповіли в Нафтогазі.

Через тривалий масований обстріл роботу на газовому підприємстві довелося зупинити.

Заради безпеки співробітники об'єкта перейшли в укриття.

Вчасно вжиті заходи допомогли зберегти життя та здоров'я людей. За словами компанії, ніхто з персоналу не постраждав.

Водночас наслідки ударів для самого об'єкта поки у Нафтогазі не називають, оскільки безпекова ситуація не дозволяє обстежити територію.

Наразі визначити ступінь і масштаб руйнувань неможливо. Загроза повторних ударів зберігається,

– пояснили в Нафтогазі.

Сьогоднішній обстріл об'єкта газовидобутку на Харківщині став вже 250-ю атакою ворога на підприємства Нафтогазу від початку 2026 року.

Таким чином, російська армія намагається повністю вивести з ладу український газовидобуток і завдати якомога більше пошкоджень критичній інфраструктурі України до майбутнього опалювального сезону.

Особливо від атак ворога страждають прикордонні та прифронтові області, зокрема Харківщина. Лише нещодавно, 6 липня, Росія масовано атакувала кілька об'єктів газовидобутку у регіоні. Тоді теж довелося зупинити роботу підприємства.

Унаслідок удару на одному з об’єктів виникла пожежа. На жаль, постраждав один працівник.