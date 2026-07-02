"Лише засудження недостатньо": Каллас жорстко відреагувала на атаку на Київ

Внаслідок атаки Росії на Київ в ніч на 2 липня вже загинули щонайменше 13 людей, десятки поранені. У ЄС відреагували на обстріли та пообіцяли у відповідь запровадити нові санкції проти Москви.

Як ЄС посилить тиск на Москву

Про це заявила головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас у своєму дописі в соцмережі Х.

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Дипломатка наголосила, що одних лише слів засудження атаки Росії на Київ від європейських союзників сьогодні недостатньо.

На думку Каллас, Євросоюз повинен не лише надавати стабільну військову підтримку Україні, але й посилити тиск на Москву, аби зупинити масовані удари по Києву.

Вона додала, що один із таких кроків ЄС зробив вже цього тижня. Єврокомісія почала виплату 6 мільярдів євро з першого оборонного траншу у межах кредиту на 90 мільярдів євро. Ці кошти мають зміцнити обороноздатність Києва та всієї країни.

Водночас Каллас пообіцяла вже сьогодні розпочати роботу над посиленням санкційного тиску на Росію.

Сьогодні я запропоную запровадити санкції проти додаткових суб'єктів, які підтримують російський військово-промисловий комплекс, у відповідь на ці удари. Чим більше Москва атакує мирне населення, тим жорсткішими мають бути санкції,

– підкреслила дипломатка.

Words of condemnation alone will not stop attacks on Kyiv. Only sustained military support for Ukraine and increased pressure on Moscow can do that.



This week, the EU has started disbursing €6 billion under the €90 billion support loan to strengthen Kyiv’s defences.



Today, I… — Kaja Kallas (@kajakallas) July 2, 2026

Каллас запевнила, що ЄС продовжить підвищувати ціну війни для Росії, доки та не зрозуміє, що перемоги їй не дочекатися.

Що відповіла Україна

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував Каллас за пропозицію запровадити нові санкції проти Росії одразу після удару по Києву.

Ми вдячні Європейському Союзу за початок виділення коштів у межах програми кредитної підтримки України та за готовність і надалі посилювати тиск на Росію. Кожне євро, інвестоване в оборону України, рятує життя. Кожна нова санкція підвищує ціну російської агресії,

– зауважив Сибіга.

Отже, ЄС не відступає від свого наміру тиснути санкціями на Росію. Однак деякі аналітики говорять, що перш за все європейці мають закрити лазівки, яких ще вдосталь і якими Москва активно користується, заробляючи гроші в Європі.

Нагадаємо, Рада ЄС наприкінці червня продовжив чинні санкції проти Росії.. Цього разу одразу на рік, а не на пів року, як зазвичай. До того Брюссель активно працює над 21-м пакетом санкцій, який європейські лідери хочуть ухвалити якнайшвидше.