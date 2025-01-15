"Після атаки не було перебоїв у подачі газу": у Туреччині зробили заяву про "Турецький потік"

11 січня відбулася спроба атакувати газопровід "Турецький потік". Міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар заявив, що ситуація не вплинула на подачу газу.

Що відомо про атаку на "Турецький потік"

Зокрема газопровід продовжує працювати на тій же потужності, пише 24 канал з посиланням на Turkey Today.

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Міністерство оборони Росії нещодавно повідомило про спробу нападу, яку нібито здійснила Україна, на компресорну станцію у Краснодарському краї. Вона постачає природний газ у газопровід "Турецький потік" за допомогою безпілотних літальних апаратів.

Чому "Турецький потік" є важливим

Видання зазначає, що даний газопровід важливим енергетичним коридором. Турецький потік постачає природний газ із Росії до Туреччини та далі в країни Південної та Південно-Східної Європи.

У 2024 році обсяги постачання газу через "Турецький потік" зросли на 23%, досягнувши 16,7 мільярда кубометрів. Газопровід складається з двох гілок:

одна постачає газ безпосередньо до Туреччини;

друга забезпечує європейські країни.

Загальна потужність проєкту становить 31,5 млрд кубометрів на рік. А це робить "Турецький потік" ключовим елементом забезпечення енергетичної безпеки регіону.

У 2023 році, як пише Turkey Today, європейські поставки російського газу, включаючи транзит через Україну, склали 28,15 млрд кубометрів.

Важливо! Станом на зараз "Турецький потік" — це єдиний газопровід, що постачає російський газ до Європи.