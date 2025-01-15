Що відомо про атаку на "Турецький потік"

Зокрема газопровід продовжує працювати на тій же потужності, пише 24 канал з посиланням на Turkey Today.

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Міністерство оборони Росії нещодавно повідомило про спробу нападу, яку нібито здійснила Україна, на компресорну станцію у Краснодарському краї. Вона постачає природний газ у газопровід "Турецький потік" за допомогою безпілотних літальних апаратів.

Чому "Турецький потік" є важливим

Видання зазначає, що даний газопровід важливим енергетичним коридором. Турецький потік постачає природний газ із Росії до Туреччини та далі в країни Південної та Південно-Східної Європи.

У 2024 році обсяги постачання газу через "Турецький потік" зросли на 23%, досягнувши 16,7 мільярда кубометрів. Газопровід складається з двох гілок:

одна постачає газ безпосередньо до Туреччини;

друга забезпечує європейські країни.

Загальна потужність проєкту становить 31,5 млрд кубометрів на рік. А це робить "Турецький потік" ключовим елементом забезпечення енергетичної безпеки регіону.

У 2023 році, як пише Turkey Today, європейські поставки російського газу, включаючи транзит через Україну, склали 28,15 млрд кубометрів.

Важливо! Станом на зараз "Турецький потік" — це єдиний газопровід, що постачає російський газ до Європи.