Одна з наймасованіших атак: Росія вгатила по видобутку Укрнафти

Російська армія у ніч проти п'ятниці, 7 серпня, масовано атакувала активи Укрнафти, які входять до складу Нафтогазу. Пошкоджень зазнали одразу сім об'єктів видобутку.

Наслідки атаки на газовидобуток

Уражені підприємства компанії забезпечують видобуток нафти та газу на сході України, повідомили в Нафтогазі.

Унаслідок атаки окупантів зруйноване обладнання, критично важливе для роботи Укрнафти.

Через це довелося зупинити роботу низки об'єктів. Компанія втратила суттєві обсяги видобутку.

У Нафтогазі наголосили, що Росія системно атакує нафто- та газовидобуток України, щоб завдати максимальної шкоди інфраструктурі напередодні зими.

Сьогодні вночі відбувся наймасованіший обстріл об’єктів Укрнафти за останній час,

– зауважив виконувач обов'язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

На щастя, ця масована атака обійшлася без постраждалих.

Окрім того, за добу ворог завдав ударів ще по чотирьох автозаправних комплексах Укрнафти у двох регіонах:

у Запоріжжі;

на Дніпропетровщині.

Клієнти та працівники заправок від ударів не постраждали.

Отже, Росія посилює тиск на українську енергетичну систему, намагаючись вивести з ладу видобувні потужності та створити додаткові ризики для забезпечення країни.

Нагадаємо, наприкінці липня ворог протягом трьох днів обстрілював об'єкти Нафтогазу в Харківській області. Компанія тоді втратила частину обсягів газовидобутку.

Також активно російська армія б'є по газовій інфраструктурі Полтавщини та Сумщини. Використовує різного типу дрони, зокрема й реактивні, чим завдає чималих пошкоджень обладнанню.