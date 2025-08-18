Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, у співпраці з Головним управлінням розвідки, здійснили атаку на НПЗ у Волгограді. Цей завод належить компанії "Лукойл".

Що сталося з НПЗ у Волгограді?

Результатом цієї атаки стало те, що завод у Волгограді перестав приймати нафту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Зверніть увагу! Волгоградський НПЗ є одним з десяти найбільших в Росії. Також цей завод вважається ключовим виробником палива в російському південному федеральному окрузі.

Внаслідок падіння уламків від атаки безпілотника, відбулася масштабна пожежа. Сталося займання розливів нафтопродуктів. Як повідомила адміністрація цього НПЗ, гасіння пожежі тривало близько 19 годин.

Зазначимо, що це не перша атака українських дронів на цей завод. Він забезпечує не тільки південні регіони Росії, також частина його продукції відправлялася на експорт.

Зауважте! Волгоградський нафтопереробний завод має змогу переробляти орієнтовно 300 тисяч барелів сирої нафти на день.