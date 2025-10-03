Нова стратегія України, спрямована на удари по нафтопереробних заводах, завдає серйозного удару по економіці Росії. Вона різко скорочує її переробні потужності в той час.

Що відомо про події у Росії на тлі українських атак?

Водночас російський уряд намагається збалансувати величезні військові витрати зі зменшенням доходів, пише 24 Канал з посиланням на WP.

Наразі майже 40% нафтопереробних потужностей країни простоюють. Головним чином через ремонти після атак.

Атаки українських дронів є основною причиною та становлять до 70% зупинок,

– сказав Володимир Нікітін із Seala, зазначивши, що планові ремонти на деяких об’єктах відклали, щоб утримати заводи в роботі.

Паливний ринок Росії стикається з дефіцитом, що дорівнює приблизно 20% місячного попиту на бензин – близько 400 тисяч тонн із 2 мільйонів, що споживаються. Споживачі вже відчувають наслідки: приблизно 1 із 50 автозаправних станцій припинила продаж бензину, а загальнонаціональне виробництво впало приблизно на 10%.

Росія, енергетично багата країна, відома своїм експортом, раптово змушена імпортувати нафтопродукти, зокрема бензин,

– пише WP.

Цікаво! З липня Росія збільшила закупівлі бензину в сусідньої союзної Білорусі на 36% у порівнянні з минулим роком. У вересні імпорт бензину зріс на 168% у порівнянні з попереднім місяцем, але обсяги все одно не достатні для задоволення попиту.

У середу міністр енергетики Олександр Новак запропонував ще більше збільшити закупівлі з Білорусі та скасувати імпортні мита на бензин із таких країн:

Китаю; Південної Кореї; Сінгапуру.

У публічних заявах Новак також сказав, що міністерство розглядає можливість використання різних хімічних елементів і добавок для збільшення постачання. За словами російських ЗМІ, це може свідчити про повернення до використання етанолу та монометиланіліну – шкідливої речовини, забороненої десять років тому.

Крім того, уряд продовжив заборону на експорт бензину та дизелю до кінця року, оскільки перебої з постачанням торкнулися щонайменше 10 регіонів. Найсильніше постраждав Крим, який Росія незаконно анексувала у 2014 році.

Це може призвести до неконтрольованого зростання соціальної напруги – можна заколисувати людей розповідями по телевізору про перемогу у війні чи про повні магазини. Але з бензином усе інакше, коли твоя машина просто зупиняється після того, як п’ять заправок поспіль не мають пального,

– сказав російський економіст В’ячеслав Ширяєв.

Зауважте! Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Київ планує збільшити виробництво далекобійних дронів, щоб і надалі бити по російській енергетичній інфраструктурі. Більшість нафтопереробних заводів Росії розташовані в західній частині країни, що робить їх уразливими для атак.

Як на ситуацію вплинули західні санкції?

Росія має проблеми з нафтогазовою галуззю через санкції. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

Наприклад, повернення до вигідних цін на нафту можливе лише за умови скасування європейського ембарго та виключення російських компаній з американського санкційного списку. Водночас Москві потрібні нові газові проєкти, серед яких ключові перебувають під санкціями США.

Зверніть увагу! Певні проблеми існують й у переробці нафти.

Що відбувається з пальним у Росії?