Тактика работает: украинские удары по НПЗ меняют жизнь в России
- Украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам существенно сократили переработки России, оставив 40% из них без работы.
- Россия вынуждена импортировать нефтепродукты, в частности бензин, и увеличила закупки из Беларуси, но это все равно не удовлетворяет спрос.
Новая стратегия Украины, направленная на удары по нефтеперерабатывающим заводам, наносит серьезный удар по экономике России. Она резко сокращает ее перерабатывающие мощности в то время.
Что известно о событиях в России на фоне украинских атак?
В то же время российское правительство пытается сбалансировать огромные военные расходы с уменьшением доходов, пишет 24 Канал со ссылкой на WP.
Читайте также Летят вверх: как изменились цены на нефть в октябре
Сейчас почти 40% нефтеперерабатывающих мощностей страны простаивают. Главным образом из-за ремонтов после атак.
Атаки украинских дронов является основной причиной и составляют до 70% остановок,
– сказал Владимир Никитин с Seala, отметив, что плановые ремонты на некоторых объектах отложили, чтобы удержать заводы в работе.
Топливный рынок России сталкивается с дефицитом, равным примерно 20% месячного спроса на бензин – около 400 тысяч тонн из 2 миллионов, потребляемых. Потребители уже ощущают последствия: примерно 1 из 50 автозаправочных станций прекратила продажу бензина, а общенациональное производство упало примерно на 10%.
Россия, энергетически богатая страна, известная своим экспортом, внезапно вынуждена импортировать нефтепродукты, в частности бензин,
– пишет WP.
Интересно! С июля Россия увеличила закупки бензина у соседней союзной Беларуси на 36% по сравнению с прошлым годом. В сентябре импорт бензина вырос на 168% по сравнению с предыдущим месяцем, но объемы все равно не достаточны для удовлетворения спроса.
В среду министр энергетики Александр Новак предложил еще больше увеличить закупки из Беларуси и отменить импортные пошлины на бензин из таких стран:
- Китая;
- Южной Кореи;
- Сингапура.
В публичных заявлениях Новак также сказал, что министерство рассматривает возможность использования различных химических элементов и добавок для увеличения поставок. По словам российских СМИ, это может свидетельствовать о возвращении к использованию этанола и монометиланилина – вредного вещества, запрещенного десять лет назад.
Кроме того, правительство продлило запрет на экспорт бензина и дизеля до конца года, поскольку перебои с поставками коснулись по меньшей мере 10 регионов. Сильнее всего пострадал Крым, который Россия незаконно аннексировала в 2014 году.
Это может привести к неконтролируемому росту социальной напряженности – можно убаюкивать людей рассказами по телевизору о победе в войне или о полных магазинах. Но с бензином все иначе, когда твоя машина просто останавливается после того, как пять заправок подряд не имеют горючего,
– сказал российский экономист Вячеслав Ширяев.
Заметьте! Владимир Зеленский недавно заявил, что Киев планирует увеличить производство дальнобойных дронов, чтобы и в дальнейшем бить по российской энергетической инфраструктуре. Большинство нефтеперерабатывающих заводов России расположены в западной части страны, что делает их уязвимыми для атак.
Как на ситуацию повлияли западные санкции?
Россия имеет проблемы с нефтегазовой отраслью из-за санкций. Об этом сообщает Служба внешней разведки.
Например, возвращение к выгодным ценам на нефть возможно только при условии отмены европейского эмбарго и исключения российских компаний из американского санкционного списка. В то же время Москве нужны новые газовые проекты, среди которых ключевые находятся под санкциями США.
Обратите внимание! Определенные проблемы существуют и в переработке нефти.
Что происходит с топливом в России?
Россия возобновила поставки бензина из Беларуси. Это произошло после почти годового перерыва, начавшегося осенью 2024 года.
В то же время в оккупированном Крыму на фоне топливного кризиса было принято важное решение об ограничении объема продаж топлива. Теперь можно приобрести не более 20 литров в одни руки.