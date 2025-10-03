Новая стратегия Украины, направленная на удары по нефтеперерабатывающим заводам, наносит серьезный удар по экономике России. Она резко сокращает ее перерабатывающие мощности в то время.

Что известно о событиях в России на фоне украинских атак?

В то же время российское правительство пытается сбалансировать огромные военные расходы с уменьшением доходов, пишет 24 Канал со ссылкой на WP.

Сейчас почти 40% нефтеперерабатывающих мощностей страны простаивают. Главным образом из-за ремонтов после атак.

Атаки украинских дронов является основной причиной и составляют до 70% остановок,

– сказал Владимир Никитин с Seala, отметив, что плановые ремонты на некоторых объектах отложили, чтобы удержать заводы в работе.

Топливный рынок России сталкивается с дефицитом, равным примерно 20% месячного спроса на бензин – около 400 тысяч тонн из 2 миллионов, потребляемых. Потребители уже ощущают последствия: примерно 1 из 50 автозаправочных станций прекратила продажу бензина, а общенациональное производство упало примерно на 10%.

Россия, энергетически богатая страна, известная своим экспортом, внезапно вынуждена импортировать нефтепродукты, в частности бензин,

– пишет WP.

Интересно! С июля Россия увеличила закупки бензина у соседней союзной Беларуси на 36% по сравнению с прошлым годом. В сентябре импорт бензина вырос на 168% по сравнению с предыдущим месяцем, но объемы все равно не достаточны для удовлетворения спроса.

В среду министр энергетики Александр Новак предложил еще больше увеличить закупки из Беларуси и отменить импортные пошлины на бензин из таких стран:

Китая; Южной Кореи; Сингапура.

В публичных заявлениях Новак также сказал, что министерство рассматривает возможность использования различных химических элементов и добавок для увеличения поставок. По словам российских СМИ, это может свидетельствовать о возвращении к использованию этанола и монометиланилина – вредного вещества, запрещенного десять лет назад.

Кроме того, правительство продлило запрет на экспорт бензина и дизеля до конца года, поскольку перебои с поставками коснулись по меньшей мере 10 регионов. Сильнее всего пострадал Крым, который Россия незаконно аннексировала в 2014 году.

Это может привести к неконтролируемому росту социальной напряженности – можно убаюкивать людей рассказами по телевизору о победе в войне или о полных магазинах. Но с бензином все иначе, когда твоя машина просто останавливается после того, как пять заправок подряд не имеют горючего,

– сказал российский экономист Вячеслав Ширяев.

Заметьте! Владимир Зеленский недавно заявил, что Киев планирует увеличить производство дальнобойных дронов, чтобы и в дальнейшем бить по российской энергетической инфраструктуре. Большинство нефтеперерабатывающих заводов России расположены в западной части страны, что делает их уязвимыми для атак.

Как на ситуацию повлияли западные санкции?

Россия имеет проблемы с нефтегазовой отраслью из-за санкций. Об этом сообщает Служба внешней разведки.

Например, возвращение к выгодным ценам на нефть возможно только при условии отмены европейского эмбарго и исключения российских компаний из американского санкционного списка. В то же время Москве нужны новые газовые проекты, среди которых ключевые находятся под санкциями США.

Обратите внимание! Определенные проблемы существуют и в переработке нефти.

