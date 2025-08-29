Атаки ЗСУ б’ють по кишені: Росія витратить десятки мільйонів на перевірку суден
- Росія проводить масові перевірки суден у портах після атак ЗСУ, виділивши на це 80 мільйонів рублів.
Перевірки російських суден включають обстеження підводної частини, використання гідроакустичного обладнання, фото- та відеозйомку для виявлення вибухівки та невідповідних предметів.
У Росії після атак Збройних сил України проводяться масові перевірки суден у різних портах. На ці заходи виділяють десятки мільйонів рублів, але охочих не знайдуть.
Які перевірки проводять у портах Росії?
Російське підприємство "Росморпорт" оголосило аукціон на обстеження підводної частини кораблів, що стоять на якорях у морських портах Астрахань та Оля, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр транспортних стратегій.
На перевірку суден готові витратити 80 мільйонів рублів, але є умови:
- Підводну частину одного корабля компанія має виконати не довше, ніж за 5 годин.
- Для обстеження виконавець має використовувати гідроакустичне обладнання та інші засоби, зробити запис сонограми, фото– та відеозйомку судна на наявність невідповідних предметів та вибухівки.
Проектом договору передбачено обстеження гвинто-рульового комплексу, допоміжних пристроїв, носового бульба, технологічних отворів і донної арматури,
– зазначається в повідомленні.
Раніше "Росморпорт" вже оголошувало схожі аукціони для проведення перевірок в Балтійських портах Росії. Тоді ціна обстеження складала 3 мільярди рублів. Однак аукціон завершився у серпні, а виконавця робіт так і не знайшли.
На обстеження підводної частини суден виділяють по 80 мільйонів рублів у таких портах:
- Петропавлівськ-Камчатський;
- Ваніно;
- Махачкала;
- Радянська Гавань.
Окрім того, підприємство проводить аукціон на перевірку кораблів у морських портах Сахаліну.
Варто знати! У Мінтрансі розробили правила обстеження суден, які заходять у морські порти Росії. Ним хочуть зобов'язати судновласників проводити обов'язковий огляд транспорту на якірній стоянці.
Удари ЗСУпо портах Росії: що відомо?
- 14 серпня Сили спеціальних операцій України разом з іншими підрозділами Сил оборони завдали удару по морському порту Оля, який знаходиться в Астраханській області Росії. Цей порт росіяни використовують як логістичний пункт для вантажів військового призначення з Ірану.
- Пізніше військова розвідка Великої Британії показала супутникові знімки наслідків удару українських сил. На них можна побачити пошкоджене судно в порту Оля.
- А вночі 24 серпня українські дрони атакували порт Усть-Луга у Ленінградській області Росії Пізніше з'ясувалося, що так СБУ та ССО "привітали" росіян із Днем Незалежності України.