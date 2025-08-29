Укр Рус
29 серпня, 15:22
2

Атаки ЗСУ б’ють по кишені: Росія витратить десятки мільйонів на перевірку суден

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Росія проводить масові перевірки суден у портах після атак ЗСУ, виділивши на це 80 мільйонів рублів.

  • Перевірки російських суден включають обстеження підводної частини, використання гідроакустичного обладнання, фото- та відеозйомку для виявлення вибухівки та невідповідних предметів.

     

У Росії після атак Збройних сил України проводяться масові перевірки суден у різних портах. На ці заходи виділяють десятки мільйонів рублів, але охочих не знайдуть.

Які перевірки проводять у портах Росії? 

Російське підприємство "Росморпорт" оголосило аукціон на обстеження підводної частини кораблів, що стоять на якорях у морських портах Астрахань та Оля, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр транспортних стратегій

На перевірку суден готові витратити 80 мільйонів рублів, але є умови: 

  • Підводну частину одного корабля компанія має виконати не довше, ніж за 5 годин.
  • Для обстеження виконавець має використовувати гідроакустичне обладнання та інші засоби, зробити запис сонограми, фото– та відеозйомку судна на наявність невідповідних предметів та вибухівки. 

Проектом договору передбачено обстеження гвинто-рульового комплексу, допоміжних пристроїв, носового бульба, технологічних отворів і донної арматури, 
– зазначається в повідомленні. 

Раніше "Росморпорт" вже оголошувало схожі аукціони для проведення перевірок в Балтійських портах Росії. Тоді ціна обстеження складала 3 мільярди рублів. Однак аукціон завершився у серпні, а виконавця робіт так і не знайшли. 

На обстеження підводної частини суден виділяють по 80 мільйонів рублів у таких портах: 

  • Петропавлівськ-Камчатський;
  • Ваніно;
  • Махачкала;
  • Радянська Гавань. 

Окрім того, підприємство проводить аукціон на перевірку кораблів у морських портах Сахаліну. 

Варто знати! У Мінтрансі розробили правила обстеження суден, які заходять у морські порти Росії. Ним хочуть зобов'язати судновласників проводити обов'язковий огляд транспорту на якірній стоянці.

Удари ЗСУпо портах Росії: що відомо? 

  • 14 серпня Сили спеціальних операцій України разом з іншими підрозділами Сил оборони завдали удару по морському порту Оля, який знаходиться в Астраханській області Росії. Цей порт росіяни використовують як логістичний пункт для вантажів військового призначення з Ірану.
  • Пізніше військова розвідка Великої Британії показала супутникові знімки наслідків удару українських сил. На них можна побачити пошкоджене судно в порту Оля.
  • А вночі 24 серпня українські дрони атакували порт Усть-Луга у Ленінградській області Росії Пізніше з'ясувалося, що так СБУ та ССО "привітали" росіян із Днем Незалежності України.