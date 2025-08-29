У Росії після атак Збройних сил України проводяться масові перевірки суден у різних портах. На ці заходи виділяють десятки мільйонів рублів, але охочих не знайдуть.

Які перевірки проводять у портах Росії?

Російське підприємство "Росморпорт" оголосило аукціон на обстеження підводної частини кораблів, що стоять на якорях у морських портах Астрахань та Оля, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр транспортних стратегій.

На перевірку суден готові витратити 80 мільйонів рублів, але є умови:

Підводну частину одного корабля компанія має виконати не довше, ніж за 5 годин.

Для обстеження виконавець має використовувати гідроакустичне обладнання та інші засоби, зробити запис сонограми, фото– та відеозйомку судна на наявність невідповідних предметів та вибухівки.

Проектом договору передбачено обстеження гвинто-рульового комплексу, допоміжних пристроїв, носового бульба, технологічних отворів і донної арматури,

– зазначається в повідомленні.

Раніше "Росморпорт" вже оголошувало схожі аукціони для проведення перевірок в Балтійських портах Росії. Тоді ціна обстеження складала 3 мільярди рублів. Однак аукціон завершився у серпні, а виконавця робіт так і не знайшли.

На обстеження підводної частини суден виділяють по 80 мільйонів рублів у таких портах:

Петропавлівськ-Камчатський;

Ваніно;

Махачкала;

Радянська Гавань.

Окрім того, підприємство проводить аукціон на перевірку кораблів у морських портах Сахаліну.

Варто знати! У Мінтрансі розробили правила обстеження суден, які заходять у морські порти Росії. Ним хочуть зобов'язати судновласників проводити обов'язковий огляд транспорту на якірній стоянці.

Удари ЗСУпо портах Росії: що відомо?