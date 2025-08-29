Укр Рус
29 августа, 15:22
Атаки ВСУ бьют по карману: Россия потратит десятки миллионов на проверку судов

Ирина Гайдук
В России после атак Вооруженных сил Украины проводятся массовые проверки судов в разных портах. На эти мероприятия выделяют десятки миллионов рублей, но желающих не найдут.

Какие проверки проводят в портах России?

Российское предприятие "Росморпорт" объявило аукцион на обследование подводной части кораблей, стоящих на якорях в морских портах Астрахань и Оля, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр транспортных стратегий.

На проверку судов готовы потратить 80 миллионов рублей, но есть условия:

  • Подводную часть одного корабля компания должна выполнить не дольше, чем за 5 часов.
  • Для обследования исполнитель должен использовать гидроакустическое оборудование и другие средства, сделать запись сонограммы, фото– и видеосъемку судна на наличие несоответствующих предметов и взрывчатки.

Проектом договора предусмотрено обследование винто-рулевого комплекса, вспомогательных устройств, носового бульба, технологических отверстий и донной арматуры, 
– отмечается в сообщении.

Ранее "Росморпорт" уже объявляло похожие аукционы для проведения проверок в Балтийских портах России. Тогда цена обследования составляла 3 миллиарда рублей. Однако аукцион завершился в августе, а исполнителя работ так и не нашли.

На обследование подводной части судов выделяют по 80 миллионов рублей в таких портах:

  • Петропавловск-Камчатский;
  • Ванино;
  • Махачкала;
  • Советская Гавань.

Кроме того, предприятие проводит аукцион на проверку кораблей в морских портах Сахалина.

Стоит знать! В Минтрансе разработали правила обследования судов, которые заходят в морские порты России. Им хотят обязать судовладельцев проводить обязательный осмотр транспорта на якорной стоянке.

Удары ВСУ по портам России: что известно?

  • 14 августа Силы специальных операций Украины вместе с другими подразделениями Сил обороны нанесли удар по морскому порту Оля, который находится в Астраханской области России. Этот порт россияне используют как логистический пункт для грузов военного назначения из Ирана.
  • Позже военная разведка Великобритании показала спутниковые снимки последствий удара украинских сил. На них можно увидеть поврежденное судно в порту Оля.
  • А ночью 24 августа украинские дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области России Позже выяснилось, что так СБУ и ССО "поздравили" россиян с Днем Независимости Украины.