Автогаз дешевшає на АЗС: яка ціна пального 12 липня

Середня ціна пального на АЗС 12 липня знизилась. Найбільше подешевшав автогаз. Детальніше про те, як змінилась ціна на різних АЗС за ці вихідні, розповідаємо далі.

Середня ціна пального на АЗС 12 липня

Бензин А-95 – 50,60 гривні за літр (-1 копійку проти 11 липня);

– 50,60 гривні за літр (-1 копійку проти 11 липня); Бензин А-92 – 49,86 гривні за літр (+36 копійок);

– 49,86 гривні за літр (+36 копійок); Дизельне паливо – 56,33 гривні за літр (-7 копійок);

– 56,33 гривні за літр (-7 копійок); Автогаз – 36,40 гривні за літр (-51 копійка).

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Автогаз дешевшає на АЗС

Нещодавно Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль розповів, що в області стабілізувалася ситуація із наповненням автозаправок, а черги на АЗС практично відсутні.

Середня ціна автогазу з 8 по 11 липня знизилася на 52 копійки – до 36,61 гривні за літр. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає портал enkorr.

На дві гривні автогаз подешевшав на станціях "Укргазвидобування", до 36 гривні за літр.

автогаз подешевшав на станціях "Укргазвидобування", до 36 гривні за літр. На півтори гривні – у мережі UPG, до 35 гривні за літр.

– у мережі UPG, до 35 гривні за літр. На гривню – на станціях WOG, до 35,98 гривні за літр, у мережі SOCAR, до 36,98 гривні за літр, а також Rodnik, "Авантаж 7", KLO, "Катрал" та Mango.

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