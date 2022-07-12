Автогаз дешевшає на АЗС: яка ціна пального 12 липня
12 липня 2022 , 10:04Читать новость на русском
Середня ціна пального на АЗС 12 липня знизилась. Найбільше подешевшав автогаз. Детальніше про те, як змінилась ціна на різних АЗС за ці вихідні, розповідаємо далі.
Середня ціна пального на АЗС 12 липня
- Бензин А-95 – 50,60 гривні за літр (-1 копійку проти 11 липня);
- Бензин А-92 – 49,86 гривні за літр (+36 копійок);
- Дизельне паливо – 56,33 гривні за літр (-7 копійок);
- Автогаз – 36,40 гривні за літр (-51 копійка).
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Автогаз дешевшає на АЗС
Середня ціна автогазу з 8 по 11 липня знизилася на 52 копійки – до 36,61 гривні за літр. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає портал enkorr.
- На дві гривні автогаз подешевшав на станціях "Укргазвидобування", до 36 гривні за літр.
- На півтори гривні – у мережі UPG, до 35 гривні за літр.
- На гривню – на станціях WOG, до 35,98 гривні за літр, у мережі SOCAR, до 36,98 гривні за літр, а також Rodnik, "Авантаж 7", KLO, "Катрал" та Mango.
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