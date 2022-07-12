Середня ціна пального на АЗС 12 липня

Бензин А-95 – 50,60 гривні за літр (-1 копійку проти 11 липня);

– 50,60 гривні за літр (-1 копійку проти 11 липня); Бензин А-92 – 49,86 гривні за літр (+36 копійок);

– 49,86 гривні за літр (+36 копійок); Дизельне паливо – 56,33 гривні за літр (-7 копійок);

– 56,33 гривні за літр (-7 копійок); Автогаз – 36,40 гривні за літр (-51 копійка).

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Нагадаємо! Нещодавно Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль розповів, що в області стабілізувалася ситуація із наповненням автозаправок, а черги на АЗС практично відсутні.

Автогаз дешевшає на АЗС

Середня ціна автогазу з 8 по 11 липня знизилася на 52 копійки – до 36,61 гривні за літр. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає портал enkorr.

На дві гривні автогаз подешевшав на станціях "Укргазвидобування", до 36 гривні за літр.

автогаз подешевшав на станціях "Укргазвидобування", до 36 гривні за літр. На півтори гривні – у мережі UPG, до 35 гривні за літр.

– у мережі UPG, до 35 гривні за літр. На гривню – на станціях WOG, до 35,98 гривні за літр, у мережі SOCAR, до 36,98 гривні за літр, а також Rodnik, "Авантаж 7", KLO, "Катрал" та Mango.

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