Ціна пального на АЗС 11 липня

Середня роздрібна ціна літра пального на різних АЗС, як передає auto.ria, виглядає так:

Бензин А-95 – 50,61 гривні за літр (– 2 копійки проти 8 липня);

Бензин А-92 – 49,50 гривні за літр (– 80 копійок);

Дизельне паливо – 56,40 гривні за літр (– 6 копійок);

Автогаз – 36,91 гривні за літр ( – 31 копійка).

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Зі слів НБУ, після скасування державного регулювання цін на пальне ринок поступово насичується. Прогнозовано дефіцит пального в Україні зникне ближче до осені, коли будуть підписані довгострокові контракти з іноземними постачальниками.

На Рівненщині зникли черги на АЗС

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль розповів, що в області стабілізувалася ситуація із наповненням автозаправок, відповідно черги на АЗС практично відсутні. Разом з тим він зауважив, що на окремих заправках ще можуть спостерігатися затримки з постачанням пального, але місцева влада на постійному зв’язку з операторами.

Ситуація із наповненням автозаправок вирівнялася: ліміти на пальне скасовуються, черги на АЗС практично відсутні, відтак рубрика #пальне_готівка вичерпала себе,

– ділиться очільник ОВА.

Паливна криза минула на Рівненщині минула

Також Коваль зазначив, що завдяки злагодженим діям уряду, місцевій владі вдалось досягнути рівня насичення пальним АЗС на Рівненщині, тож паливна криза минула.

Ми вже можемо чітко сказати, що пальне – і дизель, і бензин – на АЗС сьогодні є в нормальній кількості, й ми фактично уникли тих черг, які були. Основні оператори зняли ліміти, тобто тепер можна заправити на АЗС більше 20 літрі,

– розповів Коваль.

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