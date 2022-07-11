Цена горючего на АЗС 11 июля
Средняя розничная цена литра горючего на разных АЗС, как передает auto.ria, выглядит так:
- Бензин А-95 – 50,61 гривны за литр (– 2 копейки по сравнению с 8 июля);
- Бензин А-92 – 49,50 гривны за литр (– 80 копеек);
- Дизельное топливо – 56,40 гривны за литр (– 6 копейки);
- Автогаз - 36,91 гривны за литр ( - 31 копеек).
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По словам НБУ, после отмены государственного регулирования цен на горючее рынок постепенно насыщается. Прогнозируемый дефицит горючего в Украине исчезнет ближе к осени, когда будут подписаны долгосрочные контракты с иностранными поставщиками.
В Ровненской области исчезли очереди на АЗС
Глава Ровненской ОВА Виталий Коваль рассказал, что в области стабилизировалась ситуация с наполнением автозаправок, соответственно, очереди на АЗС практически отсутствуют. Вместе с тем он отметил, что на отдельных заправках еще могут наблюдаться задержки с поставками горючего, но местные власти на постоянной связи с операторами.
Ситуация с наполнением автозаправок выровнялась: лимиты на горючее отменяются, очереди на АЗС практически отсутствуют, следовательно, рубрика #горючее_наличные вычерпала себя,
– делится руководитель ОВА.
Топливный кризис прошел в Ровненской области
Также Коваль отметил, что благодаря слаженным действиям правительства местным властям удалось достичь уровня насыщения горючим АЗС в Ровненской области, так что топливный кризис прошел.
Мы уже можем четко сказать, что горючее – и дизель, и бензин – на АЗС сегодня есть в нормальном количестве, и мы фактически избежали тех очередей, которые были. Основные операторы сняли лимиты, то есть теперь можно заправить на АЗС более 20 литров,
– рассказал Коваль.