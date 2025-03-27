"Ми не відступимо перед США", – у Німеччині відреагували на автомобільні мита Трампа

Міністр економіки Німеччини та автомобільна асоціація зокрема різко розкритикували мита у 25% на авто, що імпортовані з США. Вони назвали це рішення шкідливим для економік як Європи, так і США.

У Німеччині відреагували на мита Трампа

Ба більше, вони закликали до термінових переговорів для запобігання ескалації торгівельної війни, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Найбільше серед німецьких автовиробників постраждає Volkswagen через його широку виробничу базу в Мексиці та відсутність заводів у США для брендів Audi та Porsche. До того ж акції компанії впали на 5,1% на передринкових торгах.

Інші автомобільні компанії, зокрема Mercedes-Benz, BMW та Daimler Truck, втратили близько 3,5%. Водночас акції постачальника автозапчастин Continental (CONG.DE) подешевшали на 2,9%.

ЄС повинен дати рішучу відповідь на ці мита – має бути зрозуміло, що ми не відступимо перед США,

– заявив міністр економіки Німеччини Роберт Габек.

Автомобільне лобі Німеччини VDA назвало нові автомобільні мита "фатальним сигналом" для вільної торгівлі, заснованої на правилах. Крім того, лобі застерегло, що вони завдадуть шкоди як компаніям, так і глобальним ланцюгам постачання.

Президентка VDA Гільдегард Мюллер заявила, що німецька автомобільна промисловість закликає до негайних переговорів між США та ЄС щодо двосторонньої угоди.

Водночас дослідження економічного інституту IfW показало, що економіка Німеччини не буде найбільш постраждалою від американських мит. За оцінками інституту, ВВП Німеччини у реальному вираженні скоротиться лише на 0,18% у перший рік після запровадження мит.

Зверніть увагу! Економіка Мексики постраждає значно більше – на 1,81%, а Канади – на 0,6%.