Японія готує відповідь Трампу

Видання Financial Times пише, що акції японських автовиробників впали на 2 – 5% після оголошення введення мит Дональдом Трампом передає 24 Канал. Прессекретар Йосімаса Хаясі назвав мита "вкрай сумними" й такими, що зашкодять японській економіці.

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Він також зазначив, що нова політика США може серйозно вплинути на двосторонні відносини, світову економіку та торгівельну систему. Відповідно, Японія розглядає різні варіанти відповіді на 25% мита США на імпорт автомобілів.

Нам потрібно подумати про найкращий варіант для національних інтересів Японії. Ми розглядаємо всі варіанти, щоб знайти найбільш вдалу відповідь,

– заявив прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба.

Що буде із японськими автовиробниками

Водночас Японія доклала значних зусиль, аби переконати Вашингтон звільнити її від митних тарифів, підкреслюючи свій статус найбільшого постачальника прямих іноземних інвестицій у США.

Зокрема, японські автовиробники побудували потужні виробничі потужності в США, їхні ланцюжки поставок значною мірою залежать від Канади та Мексики.

За даними аналітиків Goldman Sachs, вплив на японський експорт може бути "значним", оскільки автомобілі та запчастини займають велику частку в поставках до США.

Як мита Трампа можуть вплинути японських автовиробників Загальний ефект на економіку Японії буде "дещо обмеженим", оскільки країна не втратить конкурентоспроможність у порівнянні з іншими постачальниками автомобілів, а зниження ВВП, за їхніми оцінками, складе лише 0,1 відсоткового пункту.

Як мита Трампа вдарили по Південній Кореї

Мита також спричинили негативний вплив на інші азійські країни. Акції провідних південнокорейських автовиробників, зокрема Hyundai та її дочірньої компанії Kia, знизилися на 4% 27 березня. Водночас уряд Південної Кореї планує розробити заходи підтримки для автомобільної промисловості до квітня.

Є побоювання, що мита США створять значні труднощі для експорту наших автомобільних компаній у США,

– сказав міністр промисловості Південної Кореї Ан Дук Гин.

За даними Управління міжнародної торгівлі Міністерства торгівлі США, Південна Корея експортувала до США автомобілів на 36,6 мільярда доларів, посівши третє місце після Мексики та Японії.