Скільки додатково отримає Україна від Німеччини

У своєму листі міністерство підтвердило намір збільшити витрати на 2,547 мільярда євро цього року. З урахуванням інших джерел фінансування, зокрема відшкодування з Європейського фонду миру, загальна сума допомоги від Німеччини досягне 3 мільярдів євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Міністр фінансів Йорг Кукіс повідомив бюджетному комітету парламенту, що всі вимоги для отримання дозволу на виділення додаткових коштів виконано. Для періоду з 2026 по 2029 роки Кукіс планує виділити 8,252 мільярда євро на військову допомогу Україні, що підвищить загальну суму до понад 11 мільярдів євро.

Зауважте! Очікується, що бюджетний комітет затвердить виділення коштів 20 березня, за умови, що верхня палата, Бундесрат, підтримає конституційну реформу. Лідери ЄС також зберуться 19 – 20 березня, і однією з тем їхньої зустрічі стане військова допомога Україні.