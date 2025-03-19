Сколько дополнительно получит Украина от Германии

В своем письме министерство подтвердило намерение увеличить расходы на 2,547 миллиарда евро в этом году. С учетом других источников финансирования, в частности возмещения из Европейского фонда мира, общая сумма помощи от Германии достигнет 3 миллиардов евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Министр финансов Йорг Кукис сообщил бюджетному комитету парламента, что все требования для получения разрешения на выделение дополнительных средств выполнены. Для периода с 2026 по 2029 годы Кукис планирует выделить 8,252 миллиарда евро на военную помощь Украине, что повысит общую сумму до более 11 миллиардов евро.

Заметьте! Ожидается, что бюджетный комитет утвердит выделение средств 20 марта, при условии, что верхняя палата, Бундесрат, поддержит конституционную реформу. Лидеры ЕС также соберутся 19 – 20 марта, и одной из тем их встречи станет военная помощь Украине.