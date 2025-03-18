Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Италия и Испания заявили, что пока не готовы поддержать предложение Европейского Союза выделить до 40 миллиардов евро на военную помощь Украине в 2025 году.

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Италия и Испания выступают против плана Каллас по помощи Украине

Этот план, предложенный главой внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас, предусматривает значительное увеличение финансирования для Украины по сравнению с 2024 годом, когда ЕС и его члены выделили около 20 миллиардов евро.

Во время встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе Каллас отметила, что ее предложение имеет "широкую политическую поддержку", но детали обсуждения еще продолжаются.

Особенно ее поддержали страны Северной и Восточной Европы, которые традиционно предоставляют больше помощи Украине в ее борьбе с российским вторжением. Однако южноевропейские государства, в частности Италия и Испания, проявили сдержанность, что указывает на разделение между странами, которые географически ближе к России, и теми, кто находится дальше.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отметил, что необходимо глубже обсудить предложение, особенно в контексте будущих международных событий, таких как возможные переговоры между США и Россией о прекращении огня.

Таяни добавил, что Италии также нужно найти финансирование для увеличения собственных оборонных расходов, поскольку страна имеет большие внутренние расходы, которые требуют решения.

Со своей стороны, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес подчеркнул, что пока не принято окончательного решения по плану Каллас, но Испания уже обязалась предоставить 1 миллиард евро военной помощи Украине в 2025 году. Он также отметил, что Испания будет наблюдать за развитием дебатов в ЕС по этому вопросу.

Также, во время обсуждения министров, представители Словакии заявили, что не будут препятствовать плану, но откажутся от взносов в его реализации. Венгрия, как и Словакия, не предоставляет военной помощи Украине, однако в ЕС отмечают, что эти страны не смогут заблокировать предложение, поскольку взносы являются добровольными.