Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DPA.

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Німеччина може виділити додаткові кошти для України

Партії, які просувають додатковий пакет допомоги Україні, заявили, що мають необхідну підтримку для його ухвалення.

Зазначалося, що перед виділенням допомоги нижня палата парламенту повинна провести голосування щодо плану масштабних витрат та пом'якшення суворих фіскальних правил Німеччини. Після цього верхня палата або Бундесрат мають ухвалити цей план.

Голосування призначено на пʼятницю, 21 березня.

"Якщо план отримає "зелене світло", допомога Україні стане однією з перших наших реалізованих ініціатив", – заявляв Мерц.

Зазначимо, що у Financial Times повідомили, що парламент Німеччини проголосував за мільярдні інвестиції в галузі оборони й інфраструктури країни.

Ухвалення цього рішення дозволить виділити Україні додаткову військову допомогу розміром 3 мільярди євро.

Це рішення, яке ми ухвалюємо сьогодні щодо оборонної готовності нашої країни, є не менш ніж першим великим кроком до нової європейської оборонної спільноти,

– сказав Фрідріх Мерц

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Нагадаємо, що нещодавно висока представниця ЄС із зовнішніх відносин та політики безпеки Кая Каллас заявила, що в ЄС є широка політична підтримка оборонної ініціативи для України, яка передбачає додаткову військову допомогу на 40 мільярдів євро. Однак ЄС повинен просуватися швидко в процесі її реалізації, аби Україна могла захистити себе від російського терору.