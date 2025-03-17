Зміни анонсувала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у Брюсселі, перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ 17 березня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондента Укрінформу.

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Коли оголосять рішення

За словами Бербок, в німецькому Бундестазі 18 березня оприлюднять рішення про внесок країни у європейський мир. Ба більше, такого, мовляв, раніше ніколи не робили в подібному масштабі.

Завтра в історичному рішенні ми інтегруємо нашу безпеку в Основний закон за допомогою поправки до Конституції, яка охоплює комплексно безпеку, посилює її, надає більшу підтримку Україні й виділяє значні додаткові кошти на інфраструктуру,

– сказала міністерка.

Вона переконує, що це стане потужним сигналом про серйозне ставлення Німеччини до власної безпеки, а також до безпеки України та Європи.

Що відомо про допомогу Україні

Бербок заявила – у такий спосіб буде відкрито шлях до виділення Україні ще 3 мільярдів євро у 2025 році. Тож Німеччина загалом надасть Україні 7 мільярдів євро, як і минулого року.

Міністерка вважає своєю метою сильну й суверенну Україну, для чого потрібна позиція сили, а особливо для перемовин з путінською Росією.

Для цього важливе не лише посилення нашої обороноздатності, а й швидке й амбітне рішення на рівні глав держав і урядів ЄС щодо нашої військової підтримки,

– додала вона.

Інвестиції у власну безпеку країн, безпеку Європи та в безпеку й мир в Україні є інвестиціями в трансатлантичну безпеку та відносини.

Нагадаємо, що ЄС, ймовірно, планує постачати зброю Україні навіть під час тимчасового перемир'я, аби забезпечити Києву сильну позицію на переговорах. На засіданні Ради ЄС із закордонних справ можуть обговорити нову військову допомогу – пакет на суму від 20 до 40 мільярдів євро.