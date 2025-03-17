Изменения анонсировала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в Брюсселе перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам 17 марта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондента Укринформа.

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Когда объявят решение

По словам Бербок, в немецком Бундестаге 18 марта обнародуют решение о вкладе страны в европейский мир. Более того, такого, мол, раньше никогда не делали в подобном масштабе.

Завтра в историческом решении мы интегрируем нашу безопасность в Основной закон с помощью поправки к Конституции, которая охватывает комплексно безопасность, усиливает ее, оказывает большую поддержку Украине и выделяет значительные дополнительные средства на инфраструктуру,

– сказала министр.

Она убеждает, что это станет мощным сигналом о серьезном отношении Германии к собственной безопасности, а также к безопасности Украины и Европы.

Что известно о помощи Украине

Бербок заявила – таким образом будет открыт путь к выделению Украине еще 3 миллиардов евро в 2025 году. Поэтому Германия в целом предоставит Украине 7 миллиардов евро, как и в прошлом году.

Министр считает своей целью сильную и суверенную Украину, для чего нужна позиция силы, а особенно для переговоров с путинской Россией.

Для этого важно не только усиление нашей обороноспособности, но и быстрое и амбициозное решение на уровне глав государств и правительств ЕС по нашей военной поддержке,

– добавила она.

Инвестиции в собственную безопасность стран, безопасность Европы и в безопасность и мир в Украине являются инвестициями в трансатлантическую безопасность и отношения.

Напомним, что ЕС, вероятно, планирует поставлять оружие Украине даже во время временного перемирия, чтобы обеспечить Киеву сильную позицию на переговорах. На заседании Совета ЕС по иностранным делам могут обсудить новую военную помощь – пакет на сумму от 20 до 40 миллиардов евро.