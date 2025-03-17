Про це у Брюсселі на пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявила висока представниця ЄС із зовнішніх відносин та політики безпеки Кая Каллас, повідомили в Укрінформі, передає 24 Канал.

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ЄС хоче надати допомогу на 40 мільярдів євро

Каллас заявила, що стосовно України є широка політична підтримка оборонної ініціативи у 40 мільярдів євро.

Безумовно, зараз дискусія точиться навколо деталей. Під час минулої Європейської ради ми отримали формулювання, що маємо рухатися швидко з цією ініціативою. Ми вже виконали певну роботу щодо цього і, будемо сподіватися, зможемо просуватися вперед. Тому що всі розуміють, що ми маємо продемонструвати нашу рішучість з підтримки України просто зараз, щоб вони могли захистити себе,

– сказала вона.

Вказується, що висока представниця ЄС також зауважила, що європейські урядовці привітали результати переговорів у Джидді між делегаціями України та США і додала, що наразі "м’яч на стороні Росії", хоча сама країна-агресорка демонструє, що насправді не прагне миру та готова висувати лише нові умови.

"Ми бачимо зараз, що Росія насправді не хоче миру. Також зрозуміло, що Росії насправді не можна довіряти. Вони скористаються цією нагодою, щоб висувати різні вимоги, які ми вже бачили раніше, – вони вимагають виконання головних цілей, які ставили перед собою. Тож будемо дивитися, як це розвиватиметься далі", – вказала Каллас.

Їй також поставили питання, чи готова європейська сторона представити свою делегацію на переговорах щодо завершення війни. Висока представниця ЄС зауважила, що на цей час не існує справжнього столу переговорів, домінує "човникова" дипломатія, оскільки Росія не готова до мирного врегулювання.

"Ми обговорювали це питання (щодо залучення ЄС до переговорів – 24 Канал) з різними нашими партнерами. Зараз існує дійсно "човникова" дипломатія, тож поки що немає реального столу переговорів. Минулого тижня ми також мали зустріч з нашими американськими колегами та озвучили занепокоєння різними елементами, які можуть бути порушені росіянами, і це занепокоєння має враховуватися. Але зараз, як ми бачимо, ще немає столу переговорів, тому що Росія не прийшла за цей стіл переговорів", – сказала посадовиця.