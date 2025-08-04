Криза на автомобільному ринку Росії поглиблюється. Кожен п'ятий автосалон через погані продажі опинився на межі закриття.

Чому закриваються автосалони в Росії?

Тільки у ІІ кварталі цього року 137 автомобільних шоурумів в Росії змушені були припинити свою роботу. Кількість дилерських контрактів на авторинку зменшилась приблизно на 200, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

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Найбільші втрати зафіксували у групі компаній "КлючАвто". Причин на те є кілька:

попит на автівки різко впав;

нерентабельність зростає;

плюс додалася загальна економічна стагнація.

Продаж кількох авто на місяць уже не рятує дилерів. Компанії масово закривають збиткові майданчики та переглядають присутність на ринку,

– зазначають у ЦПД.

Навіть у мегаполісах ситуація для автосалонів склалася гнітюча:

У торгівельному центрі "Москва-Сіті" закрився центр Lamborghini;

Компанія "Борисхоф" вирішила повністю відмовитися від продажу автомобілів з пробігом.

Такі бренди як Livan, Kaiyi, BAIC, проєкти "Москвич" та "Соллерс" опинилися у зоні ризику.

Ця криза – лакмусовий папірець усієї економічної ситуації в росії. Навіть нібито "успішні" галузі не витримують ізоляції, падіння доходів населення та безсистемного "імпортозаміщення",

– наголошують у ЦПД.

Важливо! Фахівці пояснюють кризу авторинку Росії не лише економічною нестабільністю в Росії. Важливу роль зіграли санкції, які суттєво обмежили можливості країни-агресорки.

Яка ситуація на авторинку Росії?

Авторинок Росії обвалився на 25% за останній рік через санкції та зубожіння населення.

Багато росіян не можуть придбати автомобілі у кредит, тому що відсотки при нинішньому рівні доходів для них занадто високі.

Ставка російської влади на власний автопром та авто з Китаю виявилася програшною, бо росіянам не до вподоби російські та китайські автівки.

У підсумку склади забиті непроданими вітчизняними машинами, яких накопичилось близько пів мільйона.

Варто знати! Вживані автомобілі росіянам також стали не по кишені. Їхня вартість різко зросла після підвищення утилізаційного збору на 70-85%.