Регулятор азартних ігор: як працюватиме нове агентство "ПлейСіті"

Держагентство "ПлейСіті" створили у березні. Нині Уряд визначив, як воно працюватиме та чим займатиметься.

Основні завдання "ПлейСіті"

"ПлейСіті" створили на заміну неефективній КРАІЛ для регулювання сфери грального бізнесу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінцифри.

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Нині держагентство стало на крок ближчим до початку роботи. Серед його основних завдань:

Контроль за ринком азартних ігор через онлайн-моніторинг;

Прозора видача ліцензій;

Виявлення й закриття нелегальних казино;

Штрафи компаніям за порушення умов ліцензій;

Нагляд за проведенням держлотерей;

Захист прав гравців і зменшення ризиків ігрової залежності;

Ведення реєстрів, публікація відкритих даних і щорічна звітність про роботу агентства.

Наступні кроки

Наступний етап запуску "ПлейСіті" – затвердження структури агентства та штату. Після цього керівник сформує команду за основними напрямами. А офіційно агентство запрацює, коли Уряд ухвалить рішення про початок його роботи.

Важливо! Головна мета "ПлейСіті" – зробити ринок азартних ігор і лотерей прозорим, підконтрольним і законним. Це допоможе державі щороку додатково отримувати до 10 мільярдів гривень податків, які спрямовуватимуть на потреби Сил оборони.