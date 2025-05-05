Регулятор азартних ігор: як працюватиме нове агентство "ПлейСіті"
- Держагентство "ПлейСіті" було створено у березні для регулювання ринку азартних ігор, замінюючи неефективну КРАІЛ.
- Наступний етап запуску "ПлейСіті" включає затвердження структури агентства та штату, формування команди і офіційний початок роботи після рішення Уряду.
Держагентство "ПлейСіті" створили у березні. Нині Уряд визначив, як воно працюватиме та чим займатиметься.
Основні завдання "ПлейСіті"
"ПлейСіті" створили на заміну неефективній КРАІЛ для регулювання сфери грального бізнесу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінцифри.
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Нині держагентство стало на крок ближчим до початку роботи. Серед його основних завдань:
- Контроль за ринком азартних ігор через онлайн-моніторинг;
- Прозора видача ліцензій;
- Виявлення й закриття нелегальних казино;
- Штрафи компаніям за порушення умов ліцензій;
- Нагляд за проведенням держлотерей;
- Захист прав гравців і зменшення ризиків ігрової залежності;
- Ведення реєстрів, публікація відкритих даних і щорічна звітність про роботу агентства.
Наступні кроки
Наступний етап запуску "ПлейСіті" – затвердження структури агентства та штату. Після цього керівник сформує команду за основними напрямами. А офіційно агентство запрацює, коли Уряд ухвалить рішення про початок його роботи.
Важливо! Головна мета "ПлейСіті" – зробити ринок азартних ігор і лотерей прозорим, підконтрольним і законним. Це допоможе державі щороку додатково отримувати до 10 мільярдів гривень податків, які спрямовуватимуть на потреби Сил оборони.