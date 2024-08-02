Витісняє Росію: Азербайджан почав постачати газ у ще одну європейську країну
Сьома європейська країна почала закуповувати азербайджанський газ від Азербайджанської державної нафтової компанії SOCAR. Цією країною стала Словенія.
Азербайджан витісняє Росію на ринку газу
SOCAR почала постачання газу до Словенії, згідно з меморандумом про взаєморозуміння, підписаним між SOCAR і найбільшою словенською газовою компанією Geoplin, передають російські ЗМІ.
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Словенія приєдналася до Туреччини, Грузії, Італії, Греції, Болгарії, Румунії, Угорщини та Сербії, ставши дев'ятою країною, яка отримує азербайджанський газ.
SOCAR і Geoplin планують і далі розвивати довгострокове енергетичне партнерство,
– йдеться в повідомленні SOCAR.
Зростання експорту азербайджанського газу
У 2023 році експорт азербайджанського газу зріс на 5,3% до 23,8 млрд кубометрів, а постачання до Європи збільшилися на 3,5% до 11,8 мільярдів кубометрів.
Очікується, що у 2024 році Азербайджан експортуватиме близько 25 мільярдів кубометрів газу, з них 13 мільярдів кубометрів – до Європи.До слова! Раніше компанія Geoplin мала контракти з російською компанією "Газпром".