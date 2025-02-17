Зняття санкцій: як десятки російських мільярдерів домоглися зняття обмежень
- Деякі російські мільярдери домоглися зняття санкцій, переважно після розриву зв'язків з Росією або доведення відсутності бізнесу в країні-агресорці..
- Зняття санкцій було простішим у деяких країнах, і часто пов’язане з публічними антивоєнними заявами або зміною місця проживання.
Чимало російських мільярдерів досягнули зняття санкцій з себе. Здебільшого це зробили ті, хто розірвав зв'язки з Росією, змінив місце свого проживання або довів, що не веде бізнес у країні-агресорці.
Хто добився зняття санкцій
Крім того, у деяких країнах зняття санкцій виявилось простішим, ніж в інших державах, пише 24 канал з посиланням на росмедіа.
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Так мільярдер Дмитро Пумпянський заперечував санкції разом зі своєю родиною. І йому вдалося зняти з себе обмеження. Водночас автогонщик Микита Мазепін довів, що не пов'язаний із бізнесом свого батька. Ним є власник "Уралхіму" Дмитро Мазепін.
Однак деякі люди добивалися зняття санкцій через суд:
- Дмитро Конов – екс-глава "Сібура" (частково);
- Володимир Рашевський – екс-глава "Єврохіма";
- Сергій Мндоянц – колишній топ-менеджер АФК "Система";
- Олександр Шульгін – екс-глава Ozon;
- Павло Єзубов – двоюрідний брат Олега Дерипаскі (частково);
- Майя Токарєва – дочка глави "Транснафти";
- Віолетта Пригожина – мати засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.
Санкції проти колишнього очільника "Яндекса" Аркадія Воложа, який ще з 2014 року проживає в Ізраїлі, зняли у 2023 році. Це сталося через кілька місяців після його публічної антивоєнної заяви.
Крім того, обмеження були скасовані щодо таких людей:
- власника групи ЄСП та медіахолдингу РБК Григорія Березкіна;
- екс-співвласника "Нортгаза" Фархада Ахмедова ;
- сестри мільярдера Алішера Усманова – Саодат Нарзієвої.
Цікаво! Причини рішення про зняття санкцій не вказані. Однак сам Усманов та інша його сестра, Гульбахор Ісмаїлова, у знятті санкцій отримали відмову.
Хто має більші шанси вийти з-під санкцій
Шанси вийти з-під санкцій вищі у тих, хто дотримується двох пунктів:
- відійшов від публічної діяльності;
- дистанціювався від Росії.
Прикладом є Лев Хасіс, колишній перший заступник голови "Сбербанка", який пішов із банку за кілька днів до повномасштабного вторгнення, а у квітні 2022 року залишив Росію. За ним пішли ще три колишні топ-менеджери Сбера: Наталія Алимова, Олександра Бурико та Сергій Мальцев. І всі троє перебувають поза списком санкцій.
А ось тим, хто залишався в медійному полі, позбутися санкцій виявилося значно складніше. Наприклад, Ігор Макаров, засновник "Ітери", отримав відмову. Також залишився під санкціями Олексій Ісайкін, засновник авіакомпанії "Волга-Дніпро". Також обмежень не позбулись Лаура та Катерина Фрідман, дочки мільярдера Михайла Фрідмана.
Зауважте! Тобто люди, що займали вищу позицію у суспільстві, мають нижчі шанси на зняття санкцій.