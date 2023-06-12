Банк випадково переказав таксисту 21 мільйон фунтів стерлінгів

Через помилку банку на рахунок бразильського таксиста надійшов понад 21 мільйон фунтів стерлінгів. Втім, гроші він вирішив повернути.

Злякався нулів

Чоловік розповів, що злякався суми, яка надійшла на його рахунок. Адже він не має постійного доходу, а в лотерею, перемога в якій могла б пояснити раптову появу великих грошей, не грає.

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З'явилося так багато нулів, що я злякався! Я ніколи в житті не бачив таких грошей і ніколи в житті їх не отримував. Таке могло статися, тільки якщо виграю в лотерею, але я не граю,

– розповів він.

Банк випадково переказав таксисту з Бразилії величезні гроші / Фото TV Anhanguera

Гроші повернув

Мільйони опинились на рахунку бразильського таксиста через помилку під час переказу між двома банками. Однак лишати собі він їх не став – натомість звернувся до банку та віддав гроші.

Я пішов шукати банк, підписав папір, і гроші з мого рахунку перейшли на правильний. Я дуже чесна людина та хочу мати лиш те, що мені належить,

– пояснив чоловік свій вчинок.

Зі свого боку, в Money.co.uk зазначили: за законом, якщо людина вирішить залишити собі гроші, які випадково надійшли на її рахунок, це може стати приводом до звинувачення її в "утриманні неправомірного кредиту". Відповідно, такі кошти потрібно повертати.

За офіційним курсом НБУ, на рахунок бразильського таксиста надійшло близько 1 мільярда гривень.