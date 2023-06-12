Испугался нулей

Мужчина рассказал, что испугался суммы, поступившей на его счет. Ведь у него нет постоянного дохода, а в лотерею, победа в которой могла бы объяснить внезапное появление больших денег, он не играет.

Читайте также Перебросил деньги не туда: что делать, чтобы вернуть их

Появилось так много нулей, что я испугался! Я никогда в жизни не видел таких денег и никогда в жизни их не получал. Такое могло произойти только если выиграю в лотерею, но я не играю,

– рассказал он.

Банк случайно перевел таксисту из Бразилии огромные деньги / Фото TV Anhanguera

Деньги вернул

Миллионы оказались на счету бразильского таксиста из-за ошибки при переводе между двумя банками. Однако оставлять себе он их не стал – вместо этого обратился в банк и отдал деньги.

Я пошел искать банк, подписал бумагу, и деньги с моего счета перешли на правильный. Я очень честный человек и хочу иметь только то, что мне принадлежит,

– объяснил мужчина свой поступок.

Со своей стороны, в Money.co.uk отметили: по закону, если человек решит оставить себе деньги, случайно поступившие на его счет, это может стать поводом к обвинению его в "удержании неправомерного кредита". А потому такие средства нужно возвращать.

Любопытно! По официальному курсу НБУ, на счет бразильского таксиста поступило около 1 миллиарда гривен.