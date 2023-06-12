Злякався нулів

Чоловік розповів, що злякався суми, яка надійшла на його рахунок. Адже він не має постійного доходу, а в лотерею, перемога в якій могла б пояснити раптову появу великих грошей, не грає.

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З'явилося так багато нулів, що я злякався! Я ніколи в житті не бачив таких грошей і ніколи в житті їх не отримував. Таке могло статися, тільки якщо виграю в лотерею, але я не граю,

– розповів він.

Банк випадково переказав таксисту з Бразилії величезні гроші / Фото TV Anhanguera

Гроші повернув

Мільйони опинились на рахунку бразильського таксиста через помилку під час переказу між двома банками. Однак лишати собі він їх не став – натомість звернувся до банку та віддав гроші.

Я пішов шукати банк, підписав папір, і гроші з мого рахунку перейшли на правильний. Я дуже чесна людина та хочу мати лиш те, що мені належить,

– пояснив чоловік свій вчинок.

Зі свого боку, в Money.co.uk зазначили: за законом, якщо людина вирішить залишити собі гроші, які випадково надійшли на її рахунок, це може стати приводом до звинувачення її в "утриманні неправомірного кредиту". Відповідно, такі кошти потрібно повертати.

Цікаво! За офіційним курсом НБУ, на рахунок бразильського таксиста надійшло близько 1 мільярда гривень.