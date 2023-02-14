Усім відомо, що для того, щоб здійснити переказ коштів, платник повинен ввести номер картки одержувача. Зазвичай, номер складається із 16 цифр.

Читайте також Найдорожчі міста для святкування Дня Святого Валентина, – The Economist

Відповідно сам номер картки буде правильним, і програма відправить ваші кошти не тому, кому потрібно.

Що робити, якщо кошти відправили не туди

Якщо ви проводите платіж в межах одного банку, тобто з картки "Приватбанку" на карту "Приватбанку", то є ймовірність повернути кошти.

  • Після того, як ви здійснили неправильний переказ, одразу звертайтеся до служби підтримки. Тоді буде простіше визначити одержувача, адже платіж здійснено у межах одного банку.

Інша справа, якщо переказ зроблено на інший банк. Наприклад, з карти "Приватбанку" на карту monobank.

  • Виявляється, у такому випадку зробити майже нічого не можна. Адже банки не зможуть перевірити цей переказ на факт шахрайства. Проте ви можете звернутися із листом у банк та повідомити про проблему. Але шанс повернути гроші дуже невеликий.
  • Єдиний вихід, дізнатися хто одержувач грошей, написати йому та попросити повернути гроші. Тільки тут теж є один нюанс: банк-одержувач може відмовити вам в отриманні персональної інформації власника картки.
  • Як варіант, ви можете знову здійснити невеликий платіж на карту помилкового одержувача та у призначенні описати ситуацію.

Цікаво Забрати все: у Кремлі готуються відібрати активи банків, які не вийшли з російського ринку

Українці все більше відмовляються від пластикових карток

  • За результатами дослідження Mastercard кожен другий українець протягом минулого року здійснив безконтактну оплату за допомогою смартфона чи інших гаджетів з NFC.
  • Третина ж стверджує, що готова повністю відмовитися від пластикових платіжних карток на користь цифрових у найближчі два роки.
  • Якщо говорити про розрахунок у фізичних торгових точках, то 59% українців оберуть саме безготівкову оплату.
  • А 8% взагалі уникають магазини, де можливість оплати карткою відсутня.