Найдорожчі міста для побачень
За даними опитування від EIU, місто Шанхай у Китаї вважається одним із найдорожчих, де рахунок за романтичну вечерю обійдеться у 655 доларів. Це близько 26 тисяч гривень за теперішнім курсом в Україні.
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Виходить так, що майже в кожному місті вечеря є найдорожчою складовою романтичного побачення. Винятком є Манама, столиця Бахрейну, де пляшка вина коштує дорожче, ніж обід на двох.
Три найдорожчі міста для побачення / Інфографіка The Economist
Скільки коштує підготуватися до побачення
У цей рейтинг потрапляє, як і вартість місячного абонементу в спортзал, так і стрижка.
- Відтак не дивно, що Лос-Анджелес — місто знаменитостей і впливових людей у сфері фітнесу — займає перше місце. Там вартість підготовки до побачення становить 480 доларів.
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- В столиці Катару лише абонемент у спортзал коштуватиме майже 400 доларів.
- За аналітикою від EIU, стрижка та сушіння феном у висококласному салоні обійдеться жінкам у 261 долар: тільки в Нью-Йорку та Лондоні вартість стрижки перевищує 200 доларів.