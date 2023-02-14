Найдорожчі міста для побачень

За даними опитування від EIU, місто Шанхай у Китаї вважається одним із найдорожчих, де рахунок за романтичну вечерю обійдеться у 655 доларів. Це близько 26 тисяч гривень за теперішнім курсом в Україні.

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Побачення у Шанхаї обійдеться на 195 доларів більше, ніж в Абу-Дабі, ОАЕ. Крім того, у рейтингу найдорожчих міст для побачення Санкт-Петербург займає третє місце. Все через те, що західні санкції підвищили вартість дрібних предметів розкоші в Росії.

Виходить так, що майже в кожному місті вечеря є найдорожчою складовою романтичного побачення. Винятком є ​​Манама, столиця Бахрейну, де пляшка вина коштує дорожче, ніж обід на двох.

Три найдорожчі міста для побачення / Інфографіка The Economist

Скільки коштує підготуватися до побачення

У цей рейтинг потрапляє, як і вартість місячного абонементу в спортзал, так і стрижка.

Відтак не дивно, що Лос-Анджелес — місто знаменитостей і впливових людей у ​​сфері фітнесу — займає перше місце. Там вартість підготовки до побачення становить 480 доларів.

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