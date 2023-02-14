Самые дорогие города для свиданий

По данным опроса от EIU, город Шанхай в Китае считается одним из самых дорогих, где счет за романтический ужин обойдется. в 655 долларов. Это около 26 тысяч гривен по нынешнему курсу в Украине.

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Свидание в Шанхае обойдется на 195 долларов больше, чем в Абу-Даби, ОАЭ. Кроме того, в рейтинге самых дорогих городов по свиданию Санкт-Петербург занимает третье место. Все из-за того, что западные санкции повысили стоимость мелких предметов роскоши в России.

Выходит так, что почти в каждом городе ужин является самой дорогой составляющей романтического свидания. Исключение составляет Манама, столица Бахрейна, где бутылка вина стоит дороже, чем обед на двоих.

Три самых дорогих города для свидания / Инфографика The Economist

Сколько стоит подготовиться к свиданию

В этот рейтинг попадает как стоимость месячного абонемента в спортзал, так и стрижка.

Неудивительно, что Лос-Анджелес — город знаменитостей и влиятельных людей в сфере фитнеса — занимает первое место. Там стоимость подготовки к свиданию составляет 480 долларов.

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