Всем известно, что для того, чтобы осуществить перевод средств, плательщик должен ввести номер карточки получателя. Обычно номер состоит из 16 цифр.
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Соответственно, сам номер карты будет правильным, и программа отправит ваши средства не тому, кому нужно.
Что делать, если деньги отправили не туда
Если вы производите платеж в пределах одного банка, то есть с карты "Приватбанка" на карту "Приватбанка", то есть вероятность вернуть средства.
- После того как вы совершили неправильный перевод, обратитесь в службу поддержки. Тогда будет проще определить получателя, ведь платеж произведен в пределах одного банка.
Другое дело, если перевод сделан на другой банк. К примеру, с карты "Приватбанка" на карту monobank.
- Оказывается, в таком случае поделать почти ничего нельзя. Ведь банки не смогут проверить этот перевод на факт мошенничества. Однако вы можете обратиться с письмом в банк и сообщить о проблеме. Но шанс вернуть деньги очень невелик.
- Единственный выход, узнать, кто получатель денег, написать ему и попросить вернуть деньги. Только здесь тоже есть один нюанс: банк-получатель может отказать вам в получении персональной информации держателя карты.
- Как вариант, вы можете снова совершить небольшой платеж на карту ошибочного получателя и в назначении описать ситуацию.
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Украинцы все больше отказываются от пластиковых карт
- По результатам исследования Mastercard каждый второй украинец в течение прошлого года осуществил бесконтактную оплату с помощью смартфона или других гаджетов с NFC.
- Треть же утверждает, что готова полностью отказаться от пластиковых платежных карт в пользу цифровых в ближайшие два года.
- Если говорить о расчете в физических торговых точках, то 59% украинцев выберут именно безналичную оплату.
- А 8% вообще избегают магазинов, где возможность оплаты картой отсутствует.