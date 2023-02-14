По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, огромный экономический провал, зафиксированный представителями правительства страны-агрессора в январе 2023 года, значительно ускорил процессы по разработке мероприятий по национализации средств россиян. С учетом того, что Россия, скорее всего, уже в этом году потратит все свои резервные фонды, принудительный отбор денег у населения неотвратим.

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Впрочем, хотя представители российских властей давно осознавали этот факт, но помешанный на своих рейтингах Путин затормозил внедрение подобного непопулярного шага.

Для российской победы необходимы все бюджетные доходы и тотальная мобилизация

Согласно подсчетам военно-политических деятелей России, для достижения запланированных кровавых целей только в 2023 году Кремль должен провести масштабную мобилизацию и профинансировать свое войско на уровне около 20 триллионов рублей.

Именно такая сумма, как считают аналитики, позволит захватчикам производить хоть сколько-нибудь эффективные действия на стратегическом, а не тактическом уровне. Конечно, никаких гарантий эффективности этого нашествия при таком распределении бюджетных средств бункерный фюрер не получит. Ведь увеличение военных расходов хотя бы до этой суммы позволит России лишь в полной мере профинансировать проекты по расконсервации и модернизации бронетехники, производство ракет и снаряжения, а также формы и средства защиты солдат.

При этом вопрос как модернизации танков и БТРов, а также изготовление "Кинжалов" и "Калибров" напрямую зависит не только от выделения на это рублей, но и от доступа России к технологиям, которого ее, как известно, лишили.

То есть даже если Путин каким-то образом найдет возможность в полной мере финансировать свои военные нужды, его армия уже не станет хоть более-менее современно вооруженной и обеспеченной. Однако и говорить о таких утопических вариантах не стоит, потому что о военном бюджете в 20 триллионов россиянам может только мечтать, ведь общие годовые доходы казны на год запланированы на уровне 26 триллионов. А это с учетом стоимости нефти Urals в 70 долларов. Так что им бы справиться с заложенными в государственную смету 9 триллионами.

Впрочем, поскольку для современной России вопрос продолжения войны является национальной идеей, надеяться, что в Кремле откажутся от финансирования агрессии против Украины в пользу поддержки экономики не приходится. А вот сократить все свои прочие расходы и начать уже откровенно отбирать деньги своего населения путинские проходимцы собираются. Не зря же еще в 2022 году раз в квартал в каждом бюджетном учреждении обязывали работников "добровольно" отдавать часть зарплат на нужды военных. И совсем не просто так в прошлом году Кремль отбирал половину доходов "Газпрома" в пользу бюджета.

Однако, поскольку поток российских нефтедолларов стремительно уменьшается, набивать свои карманы за счет продажи энергоносителей Кремль уже не сможет. Да и, соответственно, "стричь" свои крупнейшие компании по добыче нефти и газа тоже. Поэтому придется лезть в карманы своих граждан, но делать это совсем не скрытно на этот раз Путину не удастся.

Кремль планирует атаку на Raiffeisen Bank International и UniCredit Group

Из-за того, что России никак не удастся выполнить свой бюджет с планируемым дефицитом в 3 триллиона рублей, а армию Путин так или иначе собирается увеличивать, представители российских властей готовятся уже в ближайшее время легализовать национализацию всего "лишнего" у своего населения. Начнут они с "вражеских" агентов, уехавших за пределы России после объявления мобилизации. Так, в Кремле хотят объявить о том, что дают всем беглецам две недели на возвращение на родину. В противном случае власти объявят охоту за всей их собственностью, включая средства на банковских счетах и недвижимое имущество. Конечно, это будет касаться не только самих "либеральных" граждан, но и их родственников, которых планируют выселять из квартир и домов как членов семей "врагов народа".

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Все имущество, которое Россия будет отбирать у собственного населения, планируется распродать, а средства отправить на пополнение бюджета. С учетом того, что из России сбежали представители среднего класса, за такую сделку в Кремле хотят получить доход в 3–5 миллиардов рублей. Впрочем, этот шаг вовсе не главный в схеме обеспечения дополнительного финансирования бюджета. У бункерного деда задумали национализировать все имущество и деньги иностранных банков, которые остались работать в стране-агрессоре. Мол, вскоре европейский регулятор все равно дожмет Raiffeisen Bank International и UniCredit Group для выхода из России, а поскольку эти структуры не позволяют купить друзьям Путина, их активы нужно грубо отобрать на основании соответствующего указа современного Гитлера.

Таким образом, российские власти хотят не только получить доступ к примерно 30 миллиардам долларов (суммарная оценка активов иностранных банков), но и перекрыть собственным гражданам доступ к свободному оперированию своими средствами за рубежом. Ведь только финансовые учреждения, не вышедшие с российского рынка, имеют доступ к SWIFT и позволяют беглым московитам жить за пределами России и распоряжаться деньгами.