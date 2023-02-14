За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, величезний економічний провал, який зафіксували представники уряду країни-агресорки у січні 2023 року, значно прискорив процеси з розробки заходів з націоналізації коштів росіян. Із урахуванням того, що Росія, скоріш за все, вже цьогоріч витратить всі свої резервні фонди, примусовий відбір грошей у населення є невідворотним.

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Втім, хоч представники російської влади давно усвідомлювали цей факт, але схиблений на своїх рейтингах Путін загальмовував впровадження подібного непопулярного кроку.

Для російської перемоги потрібні всі бюджетні доходи та тотальна мобілізація

Згідно з підрахунками військово-політичних діячів Росії, для досягнення запланованованих кривавих цілей лише у 2023 році Кремль має провести масштабну мобілізацію та профінансувати своє військо на рівні приблизно 20 трильйонів рублів.

Саме така сума, як вважають аналітики, дозволить загарбникам проводити хоч скільки-небудь ефективні дії на стратегічному, а не тактичному рівні. Звісно, жодних гарантій ефективності цієї навали при такому розподілу бюджетних коштів бункерний фюрер не отримає. Адже збільшення військових витрат хоча б до цієї суми дозволить Росії лише у повній мірі профінансувати проєкти з розконсервації та модернізації бронетехніки, виробництво ракет та спорядження, а також форми та засобів захисту солдатів.

При цьому питання як модернізації танків та БТРів, а також виготовлення "Кинджалів" та "Калібрів" напряму залежить не лише від виділення на це рублів, але й від доступу Росії до технологій, якого її, як відомо, позбавили.

Тобто навіть, якщо Путін в якийсь спосіб знайде можливість у повній мірі фінансувати свої військові потреби, його армія вже не стане хоч більш-менш сучасно озброєною та забезпеченою. Однак і розмовляти про такі утопічні варіанти не варто, бо про військовий бюджет у 20 трильйонів росіянам може лише наснитися, адже загальні річні доходи казни на цілий рік заплановані на рівні 26 трильйонів. І це з урахуванням вартості нафти Urals у 70 доларів. То ж їм би впоратися із закладеними у державний кошторис 9 трильйонами.

Втім, оскільки для сучасної Росії питання продовження війни є національною ідеєю, сподіватися на те, що у Кремлі відмовляться від фінансування агресії проти України на користь підтримки економіки не доводиться. А от скоротити всі свої інші витрати та почати вже відверто відбирати гроші свого населення путінські пройдисвіти збираються. Не дарма ж ще у 2022 році десь раз на квартал у кожному бюджетному закладі зобов'язували працівників "добровільно" віддавати частину зарплат на потреби військових. І зовсім не просто так минулоріч Кремль відбирав половину доходів "Газпрому" на користь бюджету.

Однак оскільки потік російських нафтодоларів стрімко зменшується, набивати свої кишені за рахунок продажу енергоносіїв Кремль вже не зможе. Та й, відповідно, "стригти" свої найбільші компанії з видобутку нафти та газу також. То ж доведеться лізти у кишені своїх громадян, але робити це зовсім не приховано цього разу Путіну не вдасться.

Кремль планує атаку на Raiffeisen Bank International та UniCredit Group

Через те, що Росії аж ніяк не вдасться виконати свій бюджет із запланованим дефіцитом у 3 трильйони рублів, а армію Путін так чи інакше збирається збільшувати, представники російської влади готуються вже найближчим часом легалізувати націоналізацію всього "зайвого" у свого населення. Почнуть вони з "ворожих" агентів, які виїхали за межі Росії після оголошення мобілізації. Так, у Кремлі хочуть оголосити про те, що дають всім втікачам два тижні на повернення на батьківщину. В іншому випадку влада оголосить полювання за всією їх власністю, включаючи кошти на банківських рахунках та нерухоме майно. Звісно, стосуватиметься це не лише самих "ліберальних" громадян, але і їх родичів, яких планують виселяти з квартир та будинків як членів родин "ворогів народу".

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Все майно, яке Росія відбиратиме у власного населення, планують розпродати, а кошти відправити на поповнення бюджету. Із урахуванням того, що з Росії втекли представники середнього класу, за таку оборудку у Кремлі хочуть отримати дохід у 3 – 5 мільярдів рублів. Втім, цей крок зовсім не є головним у схемі забезпечення додаткового фінансування бюджету. У бункерного дідугана задумали націоналізувати все майно та гроші іноземних банків, які залишилися працювати у країні-агресорці. Мовляв, незабаром європейський регулятор все одно дотисне Raiffeisen Bank International та UniCredit Group для виходу з Росії, а оскільки ці структури не дозволяють купити друзям Путіна, їх активи треба брутально відібрати на підставі відповідного указу сучасного Гітлера.

У такий спосіб російська влада хоче не лише отримати доступ до приблизно 30 мільярдів доларів (сумарна оцінка активів іноземних банків), але й перекрити власним громадянам доступ до вільного оперування своїми коштами за кордоном. Адже лише фінансові установи, що не вийшли з російського ринку, мають доступ до SWIFT та дозволяють московитам-втікачам жити за межами Росії та розпоряджатися грошима.