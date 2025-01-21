Банкіри привласнили кошти своїх клієнтів: сума збитків склалала понад 5 мільйонів гривень

Правоохоронці на Львівщині викрили працівників одного з відділень банку, які отримували доступ до рахунків певної категорії клієнтів. Загальна сума завданих збитків перевищує 5 мільйонів гривень.

Злочинці привласнили гроші своїх клієнтів

Фігурантам загрожує до 6 років позбавлення волі, передає 24 канал з посиланням на Нацполіцію.

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Як відбувалося привласнення коштів Так зловмисники володіли даними клієнтів, які могли залишитися на тимчасово окупованих територіях. Далі за вказівкою керівника відділення працівники банківської установи змінювали фінансові номери громадян на підконтрольні. А потім вони вже здійснювали перевипуск банківських карток.



Фігуранти розподілили між собою злочинні ролі та привласнювали чужі заощадження. Це відбувалося за допомогою терміналів самообслуговування або Pos-терміналів.

Важливо! Таким чином злочинці отримали доступ близько до 50 рахунків громадян та привласнили понад 5 мільйонів гривень.

Яке покарання чекає на злочинців

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та реєстрації зловмисників. У них вилучили:

банківські карти;

мобільні телефони;

чорнові записи з конфіденційною фінансовою інформацією щодо клієнтів банку.

Організатору схеми, виконавцю та пособнику оголошено підозри за частиною 3, частиною 5 статті 27; частиною 3 статті 28, частиною 1, 3 статті 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України,

– йдеться на сайті Нацполіції.

Зауважте! Їм загрожує до 6 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.