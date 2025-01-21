Преступники присвоили деньги своих клиентов

Фигурантам грозит до 6 лет лишения свободы, передает 24 канал со ссылкой на Нацполицию.

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Как происходило присвоение средств Так злоумышленники владели данными клиентов, которые могли остаться на временно оккупированных территориях. Далее по указанию руководителя отделения работники банковского учреждения меняли финансовые номера граждан на подконтрольные. А потом они уже осуществляли перевыпуск банковских карточек.



Фигуранты распределили между собой преступные роли и присваивали чужие сбережения. Это происходило с помощью терминалов самообслуживания или Pos-терминалов.

Важно! Таким образом преступники получили доступ около 50 счетов граждан и присвоили более 5 миллионов гривен.

Какое наказание ждет преступников

Правоохранители провели обыски по местам жительства и регистрации злоумышленников. У них изъяли:

банковские карты;

мобильные телефоны;

черновые записи с конфиденциальной финансовой информацией о клиентах банка.

Организатору схемы, исполнителю и пособнику объявлены подозрения по части 3, части 5 статьи 27; части 3 статьи 28, части 1, 3 статьи 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, которое имеет право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины,

– говорится на сайте Нацполиции.

Заметьте! Им грозит до 6 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.