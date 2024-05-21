Не все так просто: які є вимоги до банківських рахунків для отримання пенсії

Українці мають право обирати через який банк отримувати свою пенсію. Проте до нього є низка вимог, зокрема щодо його призначення.

Як платять пенсію в Україні

Українці можуть отримувати свої пенсії або "Укрпоштою", або через обраний банк. Зручний спосіб вони обирають індивідуально.

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Всього в Україні 46 банків, які уповноважені виплачувати пенсію для громадян. Їх повний список за посиланням

Проте пенсіонери зі статусом ВПО можуть отримувати свої виплати лише через Ощадбанк.

Вимоги до банківських рахунків пенсіонерів

рахунок має бути відкритим в одному з уповноважених банків;

поточний рахунок відкривається саме для зарахування пенсійних та інших соціальних виплат;

має бути активним (діючим).

Нагадаємо, що у заяві про призначення чи перерахунок пенсії вказується номер рахунку в міжнародному форматі IBAN. Він складається з 29 цифр та літер.

Дізнатися номер свого IBAN можна у додатку банку або у відділенні фінустанови.

Пенсіонер обов'язково має повідомляти ПФУ про зміну своїх реквізитів чи банку. Зробити це можна безпосередньо через сайт Пенсійного фонду.