Байден дозволив Міністерству фінансів США блокувати операції, що сприяють озброєнню Росії

Президент США Джо Байден підписав виконавчий указ, спрямований на фінансових посередників російської оборонної індустрії. Указ надає право Міністерству фінансів прицілюватися до фінансових установ, що сприяють зусиллям Росії з підтримки її оборонної промисловості.

Що передбачає указ

Нова санкційна влада призначена для затримки реструктуризації виснаженого озброєння російської армії після майже 22 місяців боїв в Україні. За оцінкою США, Росія вже втратила понад 13 000 одиниць техніки, включаючи танки, безпілотники та ракетні системи.

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Ми очікуємо, що фінансові установи зроблять все можливе, щоб переконатися, що вони не є свідомими або несвідомими посередниками в обході та ухиленні. І ми не збираємося вагатися використовувати нові інструменти, надані цими повноваженнями, для прийняття рішучих та хірургічних заходів проти фінансових установ, що сприяють постачанню воєнної техніки Росії,

— зазначила міністерка фінансів США Джанет Йеллен.

Як це має вплинути на Росію

Національний радник з національної безпеки Джейк Салліван вважає, що виконавчий указ "продовжить тиск на воєнну машину Росії та її поплічників". Він також має на меті застерегти іноземні фінансові установи, що сприяння операціям, пов'язаним із військово-промисловою базою Росії, наштовхне їх на ризик санкцій.

Видання CBS пише, що така дія Байдена була зумовлена тим, що днями парламент США не затвердив виділення пакета фінансової допомоги Україні.

Цей виконавчий указ приходить в критичний момент. Підвищуючи ставки для банків, які підтримують чутливу торгівлю з Росією та продовжуючи санкціонувати нові фронтові компанії і мережі постачання, наша коаліція вливає пісок у механізм російської військової логістики,

— зазначив заступник міністра фінансів Воллі Адейемо.

А тим часом видатки Росії на оборону зросли на майже 75% у першому півріччі 2023 року, і Росія планує виділити рекордну суму на оборону на наступний рік.