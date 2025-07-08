В Україні введуть базову допомогу – хто зможе отримати кошти

В Україні розпочався експериментальний проєкт. Він має замінити десятки типів соцвиплат на один вид – базова допомога.

Хто зможе стати учасником проєкту

Так у разі місячного доходу нижче 4 500 гривень людина буде отримувати необхідну суму, пише 24 Канал з посиланням на постанову уряду № 371.

Читайте також Ці виплати надають вже 2 роки – хто з українців може отримувати 5 000 гривень

З 1 липня поточного року учасниками проєкту можуть стати українці, які вже отримують:

допомогу малозабезпеченим сім’ям,

допомогу одиноким матерям на дітей,

допомогу на дітей у багатодітних сім’ях,

тимчасову допомогу дітям, батьки яких не платять аліменти, не можуть утримувати дитину або їх місце проживання невідоме.

З 1 жовтня подати заявку зможуть інші особи та родини, якщо вони відповідають встановленим критеріям. Зокрема учасниками цього проєкту наразі можуть бути:

громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні; ті, кого в Україні визнано біженцями або такими, що потребують додаткового захисту.

Важливо! Водночас особи які перебувають на тимчасово окупованих Росією територіях, включених до офіційного переліку, для яких не встановлено дату завершення окупації або за кордоном, не можуть стати учасниками проєкту.

Хто може отримати допомогу від уряду

Допомога призначається на одну родину. Вона виплачується одному уповноваженому представнику на 6 місяців (або розповідається між усіма повнолітніми членами родини) з можливістю автоматичного продовження.

До складу сім’ї входять:

подружжя;

діти до 18 років та студенти до 23 років;

повнолітні діти з інвалідністю (І-II групи);

непрацездатні батьки, які живуть разом;

особи, що доглядають осіб з інвалідністю або осіб старше 80 років;

чоловік і жінка, які мають спільних дітей, але не перебувають у шлюбі.

Водночас до складу сім'ї не входять такі люди:

особи на повному держутриманні;

зниклі безвісти, у полоні, за кордоном;

ті, хто визнані відсутніми або зниклими за особливих обставин.

За яких умов допомога не призначається

Допомога не надається, за таких обставин:

працездатні особи (віком від 18 до 60 років) які не працювали, не навчалися, не шукали роботу понад 3 місяці (винятки: догляд за дітьми, пенсійний вік без стажу тощо);

родина здійснила значні витрати за останній рік (понад 100 тисяч гривень) на нерухомість, валюту, допомогу третім особам і тому подібне;

на рахунках або в облігаціях сім’ї є понад 100 тисяч гривень;

люди мають іншу квартиру або будинок (однак є винятки – зруйноване житло, сирітське житло і так далі);

у власності людей більше одного авто, яке молодше 15 років (крім пільгових випадків).

Що ще слід знати? Кошти можуть отримати переселенці без сплаченого ЄСВ, українці, що повернулися з-за кордону після тривалого перебування та якщо в сім’ї кілька осіб, що не працюють (але вони зареєстровані у центрі зайнятості).

Який розмір допомоги

Сума допомоги визначається як різниця між базовим рівнем та доходами сім’ї. Базовий розмір становить 4 500 гривень на особу.

Для першого члена сім’ї (тобто представника) – 100%, для інших – 70%. Однак діти та особи з інвалідністю також отримують 100%.

Зверніть увагу! Особи без права на пенсію – пропорційно стажу: до 10 років – 53%; 10-20 років – 62%; 20-30 років – 70%; 30+ років – 88%.