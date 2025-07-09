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Економіка Соцвиплати Базова соціальна допомога для українців: хто зможе отримати та яку суму
9 липня, 13:18
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Базова соціальна допомога для українців: хто зможе отримати та яку суму

Ірина Гайдук
Основні тези
  • В Україні запроваджують експериментальний проєкт базової соціальної допомоги для осіб з доходом менше 4 500 гривень, яка замінить інші види соцдопомог.

  • Допомогу можуть отримати українці, іноземці та біженці, але не ті, хто перебуває на окупованих територіях або за кордоном; її розмір залежить від доходів родини.

     

В Україні протягом двох років тестуватимуть експериментальний проєкт від Міністерства соціальної політики з надання базової соціальної допомоги. Вона має замінити десятки інших соцдопомог.

Хто зможе отримати базову соціальну допомогу

Проєктом передбачається, що українці, які мають дохід у розмірі менш як 4 500 гривень на місяць, зможуть отримати від держави доплати з бюджету, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову уряду № 371.

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У постанові зазначається, що подати заявку на допомогу українці з низькими доходами зможуть у 2 етапи. 

З 1 липня його учасниками можуть бути отримувачі:

  • державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;
  • допомоги на дітей одиноким матерям;
  • допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;
  • тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання яких невідоме;

З 1 жовтня до цих категорій можуть приєднатися інші люди, які відповідають умовам та критеріям проєкту. 

Претендувати на базовий дохід мають право: 

  • громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, що живуть в Україні на постійній основі;
  • біженці або особи, яким необхідний додатковий захист. 

Важливо! Не зможуть отримувати базову соціальну допомогу люди, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, якщо для них не встановлено дату завершення окупації, а також українці, які знаходяться за кордоном. 

Як призначатимуть базову допомогу 

Базову соціальну допомогу призначатимуть на сім'ю, а отримати її зможе один із членів родини – уповноважений представник. Кошти нарахують на 6 місяців, однак передбачена можливість автоматичного продовження виплат. 

До складу сім'ї включають: 

  • чоловіка та дружину;
  • дітей до 18 років та студентів до 23 років;
  • дітей, яким виповнилося 18 років, проте вони мають інвалідність і чи ІІ групи;
  • непрацездатних батьків, які проживають з родиною;
  • осіб, які доглядають людей з інвалідністю чи людей віком від 80 років і старше;
  • чоловіка та жінку, які мають спільних дітей, однак не одружені. 

При цьому не зараховують до складу сім'ї:

  • тих, хто перебуває на повному державному утриманні;
  • знаходиться за кордоном чи у полоні;
  • зниклі безвісти за особливих обставин. 

Варто знати! Подати заяву на базову соціальну допомогу можна особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду або через застосунок "Дія". 

Який розмір базової допомоги 

Розмір базової соціальної допомоги визначають як різницю між базовим рівнем мінімального доходу та доходами родини. 

  • Базовий розмір доходу складатиме 4 500 гривень на одну особу..
  • Для представника сім'ї допомога становитиме 100%, для всіх інших – 70%.
  • Для осіб з інвалідністю сума складе 100%. 

Для людей, які не мають права на пенсію, зможуть розраховувати на допомогу відповідно до кількості стажу.

При цьому допомогу не призначатимуть у таких випадках: 

  • якщо працездатні люди віком від 18 до 60 років не навчалися, ніколи не мали роботи або не намагалися її знайти понад 3 місяці;
  • якщо родина придбала нерухомість, валюту або зробила інші покупки на суму понад 100 000 гривень протягом року;
  • якщо сім'я має більше 100 000 гривень на рахунку або в облігаціях;
  • якщо родина має другу квартиру, будинок, автівку молодшу 15 років (однак є винятки). 

Слід знати! Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що з 2026 року базова соціальна допомога може замінити усі види соціальних допомог.