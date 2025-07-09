Базова соціальна допомога для українців: хто зможе отримати та яку суму

В Україні протягом двох років тестуватимуть експериментальний проєкт від Міністерства соціальної політики з надання базової соціальної допомоги. Вона має замінити десятки інших соцдопомог.

Хто зможе отримати базову соціальну допомогу

Проєктом передбачається, що українці, які мають дохід у розмірі менш як 4 500 гривень на місяць, зможуть отримати від держави доплати з бюджету, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову уряду № 371.

Дивіться також Соціальна допомога у 60 років: як отримати у серпні та чому можуть відмовити

У постанові зазначається, що подати заявку на допомогу українці з низькими доходами зможуть у 2 етапи.

З 1 липня його учасниками можуть бути отримувачі:

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

допомоги на дітей одиноким матерям;

допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання яких невідоме;

З 1 жовтня до цих категорій можуть приєднатися інші люди, які відповідають умовам та критеріям проєкту.

Претендувати на базовий дохід мають право:

громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, що живуть в Україні на постійній основі;

біженці або особи, яким необхідний додатковий захист.

Важливо! Не зможуть отримувати базову соціальну допомогу люди, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, якщо для них не встановлено дату завершення окупації, а також українці, які знаходяться за кордоном.

Як призначатимуть базову допомогу

Базову соціальну допомогу призначатимуть на сім'ю, а отримати її зможе один із членів родини – уповноважений представник. Кошти нарахують на 6 місяців, однак передбачена можливість автоматичного продовження виплат.

До складу сім'ї включають:

чоловіка та дружину;

дітей до 18 років та студентів до 23 років;

дітей, яким виповнилося 18 років, проте вони мають інвалідність і чи ІІ групи;

непрацездатних батьків, які проживають з родиною;

осіб, які доглядають людей з інвалідністю чи людей віком від 80 років і старше;

чоловіка та жінку, які мають спільних дітей, однак не одружені.

При цьому не зараховують до складу сім'ї:

тих, хто перебуває на повному державному утриманні;

знаходиться за кордоном чи у полоні;

зниклі безвісти за особливих обставин.

Варто знати! Подати заяву на базову соціальну допомогу можна особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду або через застосунок "Дія".

Який розмір базової допомоги

Розмір базової соціальної допомоги визначають як різницю між базовим рівнем мінімального доходу та доходами родини.

Базовий розмір доходу складатиме 4 500 гривень на одну особу..

Для представника сім'ї допомога становитиме 100%, для всіх інших – 70%.

Для осіб з інвалідністю сума складе 100%.

Для людей, які не мають права на пенсію, зможуть розраховувати на допомогу відповідно до кількості стажу.

При цьому допомогу не призначатимуть у таких випадках:

якщо працездатні люди віком від 18 до 60 років не навчалися, ніколи не мали роботи або не намагалися її знайти понад 3 місяці;

якщо родина придбала нерухомість, валюту або зробила інші покупки на суму понад 100 000 гривень протягом року;

якщо сім'я має більше 100 000 гривень на рахунку або в облігаціях;

якщо родина має другу квартиру, будинок, автівку молодшу 15 років (однак є винятки).

Слід знати! Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що з 2026 року базова соціальна допомога може замінити усі види соціальних допомог.