Схема на сотні мільйонів: БЕБ викрило ексголову авіакомпанії у махінаціях з податками

Бюро економічної безпеки підозрює колишнього президента відомої авіакомпанії в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Йому вже оголосили про підозру за двома статтями.

Скільки податків не сплатив підозрюваний?

Детективи бюро встановили, що авіакомпанія афілійована, тобто тісно пов'язана з одним із українських олігархів, повідомляє 24 Канал з посиланням на БЕБ.

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За даними розслідування, авіакомпанія здійснювала як внутрішні рейси, так і міжнародні перевезення. Для цього авіаперевізник взяв у лізинг літаки від компанії з Кіпру, уклавши з нею низку договорів.

Авіакомпанія скористалася конвенцією між українським урядом та урядом Кіпру про уникнення подвійного оподаткування.

На її основі екскерівництво компанії застосувало пільгову ставку у розмірі 0% замість 10%.

Однак бюро виявило, що така пільгова ставка не могла застосовуватися відповідно до укладених угод та фактичного використання літаків.

Важливо! БЕБ викрило, що таким чином колишній очільник авіакомпанії, змовившись з головним бухгалтером та кількома іншими особами, умисно не сплатив до бюджету України понад 164,5 мільйона гривень податків.

Яке звинувачення висунули ексголові компанії?

Детективи БЕБ повідомили про підозру експрезиденту авіаперевізника за двома статтями Кримінального Кодексу України:

вчинення службовою особою підприємства кримінального правопорушення, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб:

видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Варто знати! На разі продовжується досудове розслідування у цій справі. Слідчі встановлюють усіх осіб, які могли бути причетні до злочинної схеми.