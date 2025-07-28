Що відомо про схему продажу вейпів?

Організована група, ймовірно, налагодила масштабну незаконну схему зі збуту та ввезення до України електронних цигарок, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Генпрокурора.

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За даними слідства, вейпи завозили оптом з Китайської Народної Республіки. Вони були або взагалі без акцизу, або з підробленими акцизними марками. Підозрювані зберігали їх на складах у Львові з метою подальшого продажу.

Під час санкціонованих обшуків вилучили понад 200 000 одиниць продукції, спецобладнання для підроблення маркування та інші речові докази.

Ймовірно, до групи входили троє жінок. Тепер вони постануть перед судом.

Підпільна імперія вейпів в Україні

Нещодавно БЕБ та СБУ викрили нелегальне виробництво рідин для електронних сигарет з продукцією на 1,2 мільярда гривень.

За попередніми даними, організували підпільне виробництво подружжя з Харкова. Вони виготовляли нікотиновмісні рідини, картриджі та заправні ємності для електронних сигарет, а далі реалізовували товар гуртом і в роздріб. Цехи працювали на території Харківської та Львівської областей.

У ході дев'яти обшуків силовики вилучили:

2,8 тонни рідин з нікотином;

8,6 тонни гліцерину;

1,4 мільйони харчових ароматизаторів;

повне виробниче обладнання;

чорнову бухгалтерію.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних до незаконної діяльності.