Бензин і дизель продовжують дорожчати, автогаз – навпаки: яка ціна пального 8 липня

Бензин та дизельне пальне додали у ціні 8 липня. Автогаз своєю чергою продовжує тенденцію спаду ціни. Скільки коштує пальне на різних АЗС, дивіться далі.

Ціна пального на АЗС 8 липня

Середня роздрібна ціна літра пального на різних АЗС, як передає "Мінфін", виглядає так:

Бензин А-95 – 50,63 гривні за літр (+ 2 копійки);

Бензин А-92 – 50,30 гривні за літр (+ 80 копійок);

Дизельне паливо – 56,46 гривні за літр (+ 2 копійки);

Автогаз – 37,22 гривні за літр ( – 6 копійок).

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У НБУ розповіли, що після скасування державного регулювання цін на пальне ринок поступово насичується. "За оцінками експертів, дефіцит пального в Україні зникне ближче до осені, коли будуть підписані довгострокові контракти з іноземними постачальниками. Ціни вже стабілізувалися, хоча й на високому рівні", – мовиться в огляді Центробанку.

Ціни на нафту падають: чи вплине це на пальне

Експерт енергетичних програм Центру Разумкова Максим Білявський розповів виданню "РБК-Україна", що аби роздрібний ринок нафтопродуктів відреагував на здешевлення нафти, потрібно від двох тижнів до місяця.

Зниження цін на бензин в Україні може бути від 5% до 10% вже на початку серпня,

– прогнозує Білявський.

Разом з тим він теж прогнозує, що у другій половині липня – в серпні зросте попит на дизельне пальне з боку аграріїв. "Сподіваюсь, що не сильно вплине на ціни на бензин", – додав він. Нагадаємо, що такі ж сподівання висловили в НБУ та директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

Експерт Центру Разумкова розповів, що, за розрахунками, падіння вартості нафти на 20% спричиняє здешевлення нафтопродуктів на роздрібному ринку приблизно на 10%. Сьогодні Україна на 100% залежить від імпорту нафтопродуктів, зауважив Білявський. Детальніше з ситуацією на ринку нафти та динамікою зміни ціни можна ознайомитись тут.

До теми – Сергій Куюн про ситуацію з пальним та прогнози на наступні місяці: відео

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