Бензин подорожчав за рік удвічі: чи прогнозує НБУ подальше зростання ціни

НБУ в інфляційному звіті за липень зазначив, що дещо стримало зростання цін зниження ПДВ і скасування акцизу на пальне в другій половині березня. З метою насичення ринку пального в травні уряд призупинив державне регулювання цін на нього.

Читайте також Ідеальна нагода: чому варто інвестувати у криптовалюти вже зараз

Хоча ситуація на ринку пального в Україні покращиться ближче до осені, коли будуть підписані довгострокові контракти з іноземними постачальниками, ціни вже стабілізувалися, хоча й на високому рівні,

– розповіли в НБУ.

Чи зростатимуть ціни надалі

У НБУ прогнозують, що ціни на пальне зростатимуть у 2023 році. Так, прогнозоване поступове зниження світових цін на нафту ймовірно нівелюється потребою повернення системи оподаткування пального на довоєнний рівень.

Висока вартість пального підживлюватиме загальну інфляцію через вторинні ефекти, зокрема через подорожчання транспортних послуг, а також собівартість інших товарів і послуг,

– зазначають в НБУ.

Варте уваги Ціна бензину, ДТ та автогазу 29 липня: чи буде знову дефіцит палива в Україні

Структура ціни бензину / Інфографіка 24 каналу

Може зацікавити – арештовані активи росії передали в управління державі: дивіться відео

– це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.