Ціна пального на АЗС 29 липня
- Бензин А-95 – 50,51 гривні за літр (-2 копійки проти 28 липня).
- Бензин А-92 – 49,55 гривні за літр (+11 копійок).
- Дизельне пальне – 55,36 гривні за літр (+2 копійки).
- Автогаз – 29,35 гривні за літр (-6 копійок).
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Чи буде знову дефіцит палива
Експерт енергетичних програм Центру Разумкова Максим Белявський вважає, що дефіциту палива в Україні найближчими місяцями не очікується. Однак восени можливі обмеження щодо продажу бензину на АЗС.
У найближчий місяць дефіциту бензину не буде,
– сказав він виданню РБК-Україна.
Белявський також додав, що держава активно моніторить ринок нафтопродуктів та ухвалює необхідні рішення, аби збалансувати попит та пропозицію, в тому числі шляхом поставок залізничним транспортом.
За моїми спостереженнями, держава так само буде постачати додаткові партії, щоб не виник дефіцит пального в перші місяці осені. Тому гострого дефіциту очікувати не варто,
– вважає експерт.
Що стосується дизельного пального, то дефіциту, на думку експерта, не буде, хоча восени буде спостерігатися попит на дизель з боку аграріїв, які формуватимуть запаси.
Але ці оптові партії матимуть незначний вплив на кон’юнктуру роздрібного сегменту,
– прокоментував Белявський.
Ціни на автогаз, скоріш за все ще зменшаться, вважає він. Експерт також зазначив, що це свідчить по надлишок пропозиції на ринку.