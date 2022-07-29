Цена горючего на АЗС 29 июля

Бензин А-95 – 50,51 гривны за литр (-2 копейки против 28 июля).

50,51 гривны за литр (-2 копейки против 28 июля). Бензин А-92 – 49,55 гривны за литр (+11 копеек).

– 49,55 гривны за литр (+11 копеек). Дизельное горючее – 55,36 гривны за литр (+2 копейки).

– 55,36 гривны за литр (+2 копейки). Автогаз – 29,35 гривны за литр (-6 копеек).

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Будет ли снова дефицит топлива

Эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский считает, что дефицит топлива в Украине в ближайшие месяцы не ожидается. Однако осенью возможны ограничения по продаже бензина на АЗС.

В ближайший месяц дефицита бензина не будет,

– сказал он изданию РБК-Украина.

Белявский также добавил, что государство активно мониторит рынок нефтепродуктов и принимает необходимые решения для сбалансирования спроса и предложения, в том числе путем поставок железнодорожным транспортом.

По моим наблюдениям, государство также будет поставлять дополнительные партии, чтобы не возник дефицит горючего в первые месяцы осени. Поэтому острого дефицита ждать не стоит,

– считает эксперт.

Обратите внимание! Эксперт прогнозирует, что осенью возможны ограничения по продаже бензина, как это было раньше "но они не будут жестче 20 литров на один автомобиль".

Что касается дизельного горючего, то дефицита, по мнению эксперта, не будет, хотя осенью будет наблюдаться спрос на дизель со стороны аграриев, формирующих запасы.

Но эти оптовые партии будут иметь незначительное влияние на конъюнктуру розничного сегмента,

– прокомментировал Белявский.

Цены на автогаз, скорее всего, еще уменьшатся, считает он. Эксперт также отметил, что это свидетельствует об избытке предложения на рынке.

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